Zima v Ugandi, poletje na morju, vmes pa magisterij in rekordi

Leto 2024 je začela in sklenila z državnim rekordom, vmes nanizala uvrstitev v prvo deseterico na EP in drugič v karieri nastopila na olimpijskih igrah. A Klara Lukan pravi, da so pri 24 letih najboljša leta v atletiki še pred njo. V naslednjem olimpijskem ciklu se želi še bolj posvetiti tekom na daljših razdaljah in izkoristiti svoj potencial.

Pokazala ga je tudi na nedeljski uvodni tekmi nove sezone, v Valencii je na polovici proge postavila slovensko rekordno znamko na 5km (15:22), v cilju pa le za štiri sekunde zaostala za (svojim) državnim rekordom na 10km (31:07). Vsaj tako kot na stezi in cesti je diplomantka biotehnologije in bodoča magistrica ekonomije uspešna v študijskih vodah, velike načrte ima tudi po koncu športne poti.

Za novo sezono ste se pripravljali v Ugandi. Zakaj ravno tam?

Prvič sem bila tam na pripravah lani marca, odločitev je bila trenerjeva, on je vse pripravil, tako da sem le sedla na letalo. Niti nisem vedela, kam točno grem in kaj me tam čaka. Prva izkušnja je bila zelo pozitivna, zato sem se odločila, da se tudi pred letošnjo sezono vrnem.

Kakšne pogoje za trening pa imate v tej afriški državi?

Imam odlične razmere, ne v smislu razkošja, so pa izvrstne za trening. Tu praktično ni ravnin, ves trening opravimo v hribih v oteženih pogojih, kar je zelo dobro za krepitev telesne pripravljenosti. Kar zadeva drugo podporo, je zame dobro poskrbljeno, živim v hiši na hribu z zelo lepim razgledom, tukaj se res lahko 'odklopim' in posvetim treningu. Imam tudi svojo gospodinjo, ki mi kuha in zame opravlja druga opravila, imam šoferja, ki me vozi na treninge. Živim na 2000 metrih nadmorske višine, treniram pa na okrog 2500 metrih, kjer je nov štadion in tartanska pot, na kateri opravim večino tekov. Je pa vse navzgor ali navzdol, ravnine praktično ni.

Koliko kilometrov pretečete v sezoni?

Za sezono pravega podatka nimam, na tedenski ravni je odvisno od obdobja treninga, v katerem sem. V pripravljalnem obdobju na teden pretečem od 100 do 120 kilometrov, tek pa kombiniramo tudi s treningom v bazenu in na trenažerju, zato število kilometrov malo niha.