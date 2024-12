Primož Feguš: Atletskega centra, kot bo v Šiški, v Evropi ni

Zadnje dejanje atletske sezone bo na vrsti v ponedeljek, ko bodo na zvezi volili novega-starega predsednika. Primož Feguš bo brez protikandidata dočakal nova štiri leta na čelu slovenske atletike, v prihodnjih štirih letih pa verjame v olimpijsko odličje, dobro izvedbo mednarodnih tekem na domačih tleh in štadion v Šiški, ki bo atletiki v ponos.

»Zame je bila letošnja sezona lažja kot prejšnja, ko sem se šele spoznaval z vlogo predsednika. Zato smo jo začeli bolj optimistično, priznati moram, da smo imeli še višja pričakovanja, a ko potegnemo črto, je bila sezona 2024 zelo dobra. Če bo tako tudi v prihodnje, ne bom slabe volje,« je leto, v katerem je na dvoranskem SP Lia Apostolovski osvojila bron v skoku v višino, Kristjan Čeh pa v Rimu postal evropski prvak v metu diska, ocenil Feguš.

Edino razočaranje so prinesle olimpijske igre v Parizu, kjer je Čeh ostal na četrtem mestu. »Na vsako veliko tekmovanje gremo z željo po kolajni in s Kristjanom je to tudi realno dosegljivo. Nedavno mi je dejal, da mu četrto mesto prav nič ne diši in upam, da mu bo to dalo dodatno spodbudo. Prepričan sem, da bo še osvajal odličja, a bo treba disk za to vreči krepko prek 70 metrov,« razmišlja Feguš.

Primož Feguš v Celju vodi družinsko odvetniško pisarno, a mu energije za atletske izzive ne manjka. Foto Marko Feist

Leto 2025 prinaša poseben izziv z evropskim ekipnim prvenstvom 2. in 3. divizije, ki bo v Mariboru med 24. in 29. junijem in bo največja atletska prireditev v Sloveniji doslej: »Prvenstvo bo velik zalogaj, v tednu dni bo v Maribor prišlo 31 reprezentanc, kar je okrog 1600 ljudi, potem so tu še gledalci, spremljevalci in delavci. Potrebovali bomo 300, morda celo 400 prostovoljcev, v prireditvenem odboru je več kot 30 ljudi. Dobili smo zelo dober odziv države in sponzorjev, tako da je finančna shema že pod streho, čaka pa nas veliko dela.« Letos je proračun zveze dosegel 1,9 milijona evrov, naslednje leto bo zaradi prvenstva v Mariboru »ne ravno dvakrat tolikšen, a mnogo višji«.

Pogoji v Šiški so izpolnjeni

EP bo dobra priložnost predvsem za slovenske atlete, da se pred domačimi gledalci pomerijo na prvenstvu visoke ravni in izložba za slovensko atletiko, ki želi velika tekmovanja prirejati tudi v prihodnje. Predpogoj za to je dokončan športni center v Šiški, ki bi atletiki prinesel ogromno: »Obljuba župana Ljubljane je, da se prihodnje leto začne graditi, pogoji so izpolnjeni. To ne bo le štadion, bo vrhunski vadbeni center. Sobivanje z nogometnim Bravom je prava odločitev, atletski del pa bo vključeval glavni in pomožni štadion, krožno dvorano, dvorano za mete in zunanji prostor za mete. Ko je bil predsednik evropske atletike Dobromir Karamarinov pri nas, je dejal, da tako lepega kompleksa v Evropi ni.«

FOTO: Dejan Javornik

Po ponedeljkovih formalnostih izzivov Fegušu v novem mandatu ne bo zmanjkalo. S čim bi bil zadovoljen čez štiri leta? »Želim si, da bi organizacijsko in finančno vrhunsko izpeljali prvenstvo v Mariboru in EP v gorskih tekih 2026 v Kamniku. Želim si uvrstitev v najvišjo ligo na ekipnem prvenstvu, posodobili bomo delovanje atletske zveze, še naprej pa želim razvijati tudi skupnost. Atletika ni le vrhunski šport, je način življenja za vsakogar, tudi za starejše,« je tri stebre delovanja opisal Feguš in optimistično zaključil: »Napovedujem, da bomo imeli čez štiri leta tudi olimpijsko kolajno, s Kristjanom ali kom drugim, talentov imamo dovolj.«