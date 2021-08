Zmarzlik s tretjo zmago v nizu na vrh, Žagar deseti

Dirkači v svetovnem prvenstvu v spidveju so danes vozili peto dirko sezone. V poljskem Lublinu je še na tretji zaporedni dirki zmago slavil svetovni prvak, domačin Bartosz Zmarzlik, in prevzel vodstvo v SP. Zdaj ima tri točke več kot danes četrti Rus Artjom Laguta. Slovenski dirkač Matej Žagar je bil deseti in je vnovič ostal brez polfinala.



V finalu je Zmarzlik zanesljivo prišel do nove zmage, presenetil pa je še en domačin Dominik Kubera. Kot dirkač s povabilom prireditelja je odlično izkoristil priložnost, pokazal zelo dobre vožnje že v predtekmovanju in zanesljivo opravil z izkušenimi tekmeci tudi v polfinalu, v finalu pa je moral priznati premoč le slavnejšemu rojaku Zmarzliku. Na tretjo stopničko je stopil Šved Fredrik Lindgren.

Nekaj časa je kazalo bolje

Matej Žagar je danes dosegel najboljšo uvrstitev v sezoni. Potem ko je bil v Vroclavu 13. in 15., na prvem dvojčku sezone v Pragi pa 11. in 12., je danes prišel na rob deseterice. Danes je nekaj časa kazalo celo, da se mu bo prvič uspelo prebiti med osmerico polfinalistov. V prvih dveh vožnjah je bil namreč dvakrat drugi, premagala sta ga le Laguta in do te dirke vodilni v SP Maciej Janowski. A nadaljevanje ni bilo tako dobro. V naslednjih treh vožnjah je iztržil tri tretja mesta, skupno pa sedem točk ni bilo dovolj za preboj med najboljših osem.



V Lublinu bo v soboto še ena dirka za SP, s katero se bo sezona že prevesila v drugo polovico, saj je letos načrtovanih 11 preizkušenj.



Izidi: 1. Zmarzlik (Pol) 20, 2. Kubera (Pol) 18, 3. Lindgren (Šve) 16, 4. Laguta (Rus) 14, 5. Doyle (Avs) 12, 10. Žagar (Slo) 7.



SP skupno (5): 1. Zmarzlik 83, 2. Laguta 80, 3. Janowski (Pol) 70, 4. Sajfutdinov (Rus) 67, 5. Lindgren, 13. Žagar (Slo) 24.

