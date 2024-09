Zmarzlik z zmago potrdil naslov prvaka

Z zadnjo dirko se je v poljskem Toruńu končala sezona svetovnega prvenstva v spidveju. Naslov prvaka, že petega v karieri, si je že pred zadnjo postajo privozil Poljak Bartosz Zmarzlik, ki je v soboto status najboljšega na svetu potrdil še z eno zmago.

Odločitev o prvaku je padla že v danskem Vojensu pred dvema tednoma, ko si je svetovni prvak iz sezon 2022 in 2023 privozil neulovljiv naskok pred tekmeci. Zanj je bil to peti naslov v karieri, tretji zaporedni, najboljši pa je bil še v letih 2019 in 2020.

Tako 29-letnega Poljaka zdaj le še ena končna zmaga v sezoni loči od rekordnih šestih naslovov, ki jih imata v lasti najboljša dirkača v zgodovini, Novozelandec Ivan Mauger in Šved Tony Rickardsson.

A poljski spidvejistični zvezdnik se ni zadovoljil z naslovom, pred svojimi navijači v Toruńu je postavil še piko na i. V velikem finalu je slavil pred Dancem Leonom Madsnom in Britancem Danom Bewleyjem, brez stopničk je v zadnji vožnji sezone ostal Šved Fredrik Lindgren. Slednji je v seštevku sezone končal na tretjem mestu, na drugem je pristal Britanec Robert Lambert, tokrat sicer brez polfinala na desetem mestu.

V končnem seštevku sezone 2024 je Zmarzlik, ki je tokrat dosegel tretjo letošnjo zmago po Rigi in švedski Målilli, zbral 179 točk, Lambert 144, Lindgren pa 141.

Poleg starega in novega svetovnega prvaka so letos zmagovali še Slovak Martin Vaculik (Praga, Wrocław), ki je edini ob Zmarzliku z več kot eno zmago, ter Lambert (Vojens), Lindgren (Gorzów), Bewley (Cardiff), Avstralec Jack Holder (Goričan) in Danec Mikkel Michelsen (Landshut).

V tej sezoni je nekaj točk, dve, dobil tudi Slovenec Matej Žagar, ki je na uvodni dirki v hrvaškem Goričanu zasedel 15. mesto. Žagar je na Hrvaškem dirkal s povabilom prireditelja. Nekoč stalni član elitne konkurence tudi v tej sezoni ni bil med 15 dirkači, ki nastopajo na vseh dirkah. V karieri je Žagar nastopil na 128 dirkah in jih pet tudi dobil. Letošnje SP je končal na 28. mestu.