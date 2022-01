Znani vsi četrtfinalni pari na evropskem prvenstvu

Na evropskem prvenstvu v futsalu na Nizozemskem so znani vsi četrtfinalni pari. Že včeraj je bilo jasno, da se bodo za polfinalne vstopnice potegovali Kazahstanci in Ukrajinci ter Finci in branilci lovorike Portugalci, danes pa je zadnji krog skupinskega dela določil še preostala para. To sta Rusija – Gruzija in Slovaška – Španija.

Iz skupine C so napredovali Rusi, evropski prvaki iz leta 1999, in novinci Slovaki. Rusi so še tretjo zmago v treh tekmah tokrat vpisali proti Poljakom (5:1), Slovaki pa so s 5:3 zaustavili Poljake.

V skupini D so Španci, šampioni stare celine v letih 1996, 2001, 2005, 2007, 2010, 2012 in 2016, gladko z 8:0 odpravili Gruzince. Obe moštvi sta napredovali v četrtfinale. V drugi tekmi skupine so Azerbajdžanci s 4:2 premagali BiH.

Četrtfinalni boji bodo na sporedu v ponedeljek in torek, polfinale bo 4. februarja, finale in tekma za tretje mesto pa 6. februarja.

Slovenija je tekmovanje v skupini B končala včeraj, potem ko je z 1:2 izgubila proti Finski. Pred tem je naša reprezentanca iztržila neodločena izida s Kazahstanom in Italijo.