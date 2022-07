Župan Londona: Imamo načrt, po katerem bi olimpijske igre vrnili k nam

Desetletje po uspešno izvedenih olimpijskih in paraolimpijskih igrah v Londonu v britanski prestolnici razmišljajo, da bi še enkrat gostili največji športni dogodek na svetu. Londonski župan Sadiq Khan je razkril načrte o tem, da bi igre še enkrat pripeljali v London.

Časovno najbližja možnost za uresničitev takšnih načrtov bi bilo leto 2036, saj so naslednje tri izvedbe poletnih olimpijskih iger že oddane: leta 2024 bodo v Parizu, leta 2028 v Los Angelesu in leta 2032 v Brisbanu. Londonski župan je načrte z novo izvedbo iger povezal tudi z okoljskimi prizadevanji, saj so gozdni in travniški požari, ki v teh dneh zaradi vročine ogrožajo tudi London, uničili precej zelenih površin.

Za zdaj je še zgodaj, toda imamo ambiciozne načrte

»Imamo načrt, da bi igre vrnili v London in povedal bom, zakaj. Vsi smo videli, kakšne posledice imajo podnebne spremembe in vročinski val, v požarih smo v Londonu izgubili 41 posesti. V prihodnje morajo biti igre zelene, zato bo naš načrt pripraviti najbolj zelene igre doslej,« je dejal Khan na prireditvi ob desetletnici londonskih iger.

Prireditelja iger leta 2036 bodo izbrali čez štiri leta. Če bo London kandidiral in potem tudi dobil tekmovanje, bo postal prvo mesto, ki bi gostilo štiri izvedbe OI. Pred letom 2012 je namreč britanska prestolnica igre gostila že v letih 1908 in 1948.

»Za zdaj je še zgodaj, toda imamo ambiciozne načrte. Ni nobenih pritiskov Mednarodnega olimpijskega komiteja, pomembno pa je, da je šport nad vsem, tudi nad političnimi igricami. Olimpijskega duha moramo ujeti zdaj, da si bomo opomogli po epidemiji,« je še dejal Khan.