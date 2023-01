Antti Karhula sedel na klop SŽ Olimpije

Anttija Karhulo je slovenski predstavnik v ligi ICEHL predstavil kot priznanega strokovnjaka, ki je svojo trenersko kariero gradil na Finskem in Madžarskem, v ligi ICEHL pa je bil trener Fehervarja in nazadnje trener Banske Bystrice. V četrtek pozno popoldne je prispel v Ljubljano in bo ekipo vodil že na petkovem gostovanju v Gradcu (ob 19.15).

Klub in Antti Karhula sta sklenila sodelovanje tudi za naslednjo sezono. Z novim trenerjem se obeta nekaj sprememb v ekipi, so še napovedali zeleno-beli, ki so se zahvalili za sodelovanje slovenskemu strokovnjaku Mitji Šivicu.

»V zadnjih dneh so se v klubu zgodile velike spremembe, zato me zelo veseli me, da smo v našo hokejsko družino pripeljali finskega hokejskega strokovnjaka,« je izjavil predsednik kluba Miha Butara. »Verjamemo, da bo znal fante motivirati in pripraviti na najpomembnejši del sezone, ki je pred nami. Še posebej nas veseli, da smo z Attijem Karhulo našli skupni imenovalec tudi pri nadaljevanju naše zgodbe, torej razvoju slovenskih hokejistov in delu z mladimi. Aktivno bomo začeli tudi graditi ekipo za naslednjo sezono«

Antti Karhula pa je dejal: »Vse se je zgodilo zelo hitro in z veseljem sem se odzval vabilu iz Ljubljane. O Olimpiji in mestu sem slišal le dobre stvari in vesel sem, da sem tu.«