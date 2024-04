Blaž Tomaževič: Čas je za zasuk in novo lepo pravljico na ledu

V nadaljevanju preberite:

Po nedeljskem porazu za naše hokejske rise v ponedeljek ni tekme, prvenstvo nadaljujejo v torek proti Romuniji. Na prizorišču smo se pogovarjali z enim od adutov v napadu Blažem Tomaževićem. Kako je videl spodletelo premiero in kaj mora Slovenijo izboljšati v nadaljevanju prvenstva? Kako je bilo z analizo tekme in kaj igralci počenjajo ob prostem času? Zakaj našemu sogovorniku in kapetanu Robetru Saboliču Bolzano ni najljubši in kako gleda na njuno prihodnost pri Olimpiji?