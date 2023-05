Kanadčani prepričljivo odpravili Kazahstance, Latvijci pa Norvežane

Latvijski hokejisti so na domačem svetovnem prvenstvu elitne skupine v Rigi premagali Norvežane z 2:1, medtem ko so bili Kanadčani v drugem obračunu skupine B boljši od Kazahstancev s 5:1.

V latvijski prestolnici so vsi trije goli na prvi tekmi padli v drugi tretjini. Sogostitelji letošnjega svetovnega prvenstva so oba dosegli v 24. minuti, najprej je zadel Rodrigo Abols, 39 sekund kasneje Toms Andersons, končni izid pa je v 35. minuti postavil Ludvig Hoff.

Foto: Reuters

Kanadčani so z izjemno učinkovito igro v uvodnih dvajsetih minutah premagali Kazahstance. V tem obdobju je dva gola dosegel Lawson Crouse, po enega pa Mackenzie Weegar in Joe Veleno. V zadnji tretjini je zadela še Samuel Blais, za Kazahstance pa je edini gol v prvi tretjini prispeval Adil Beketajev.

V skupini A v Tampereju so Američani po štirih tekmah še naprej 100-odstotni, njihova zadnja žrtev so bili naši severni sosedi Avstrijci, ki so izgubili z 1:4. Na drugem današnjem dvoboju so Finci pred domačimi gledalci dosegli drugo zmago, po Nemcih so na kolena položili še Francoze in zmagali s 5:3.

V četrtek bodo na sporedu še štiri tekme 4. kroga. Para v Tampereju sta Madžarska - Švedska in Danska - Nemčija, v Rigi pa Češka - Slovenija in Švica - Slovaška.