Kanadčani še niso vrgli puške v koruzo

V drugem krogu končnice NHL so odigrali dva dvoboja. Hokejisti Toronta so v polfinalu vzhodne konference prišli do prve zmage (2:1) proti Floridi in razliko v zmagah zmanjšali na 1:3. Po zmagi s 4:1 sta Edmonton in Las Vegas v polfinalu zahodne konference izenačena 2:2 v zmagah.

Ekipe v vsakem krogu končnice igrajo na štiri zmage.

Zmagovalec obračuna med Torontom in Florido se bo v finalu vzhodne konference pomeril z boljšim iz obračuna med Carolino in New Jerseyjem. Carolina vodi s 3:1 v zmagah.

Zmagovalec obračuna med Vegasom in Edmontonom pa se bo v finalu zahodne konference pomeril z boljšim iz obračuna med Seattlom in Dallasom. Tudi v tem obračunu sta ekipi izenačeni 2:2 v zmagah.

O zmagovalcu lige NHL v sezoni 2022/23, ki bo osvojil Stanleyjev pokal, bo odločal veliki finale, v katerem se bosta pomerili najboljši ekipi zahoda in vzhoda.