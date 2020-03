Kralji do sedme zaporedne zmage

Los Angeles - Hokejisti Los Angeles Kings, ki jim kot kapetan poveljuje slovenski zveznik Anže Kopitar, so v severnoameriški ligi NHL prišli do sedme zaporedne zmage. Tokrat so doma s 3:2 premagali moštvo Ottawa Senators. Uspehi zadnjih tekem jim v boju za končnico vseeno ne pomagajo, saj je že nekaj časa jasno, da je ta za njih v letošnji sezoni nedosegljiva.



Kopitar tokrat ni dosegel novih točk. Sicer pa se, potem ko je košarkarska liga NBA začasno prekinila prvenstvo, oglasilo tudi vodstvo lige NHL. To je dejalo, da spremlja situacijo glede novega koronavirusa in bo javnost obveščalo o nadaljnjih ukrepih. Sta pa ekipi Columbus Blue Jackets in San Jose Sharks že napovedali, da bosta prihajajoče domače tekme preventivno igrali pred praznimi tribunami.