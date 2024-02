Med Minnesoto in Vancouvrom »vaterpolskih« 17 golov

Večer v severnoameriški hokejski ligi NHL je zaznamoval dvoboj med Minnesoto Wild in Vancouver Canucks, na katerem je padlo kar 17 golov. Z 10:7 so zmago slavili hokejisti Minnesote. Že 49. gol v sezoni pa je za Toronto Maple Leafs dosegel Auston Matthews ob zmagi proti St. Louis Blues s 4:2.

Gledalci v dvorani Xcel Energy so videli kar 17 golov, sedem od teh so za preobrat v zadnji tretjini zabili domačini.

Vancouver, ki ostaja najboljši v ligi NHL z 80 točkami, je po "hat-tricku" J.T.-ja Millerja vodil že s 5:2, v zadnji tretjini pa v prvih petih minutah in pol prejel kar pet golov. Kanadsko moštvo se je še približalo na 7:8, z dvema goloma v prazno mrežo pa so domači dokončali strelski festival v St. Paulu.

»Sliši se kot kakšna tekma kanadske mladinske lige,« spletna stran NHL citira strelca enega od dveh "hat-trickov" pri domačih Joela Erikssona Eka. »Prepričan sem, da so gledalci navdušeno spremljali ta dvoboj, za oba trenerja pa nisem tako prepričan,« je še dodal švedski napadalec, ki je na zadnjih petih tekmah dosegel sedem golov in pet podaj.

Ponoči se je ustavil pri treh golih in treh podajah. Z enakim izkupičkom je dvoboj končal tudi Kiril Kaprizov. Matthew Boldy in Mats Zuccarello sta pri domačih dosegla po gol in tri podaje, pri gostih pa je ob "hat-tricku" še podajo prispeval Miller.

»To je bila tekma, na kateri si v igri pet na pet nimamo ničesar za očitati. Mislim, da smo jih v tem elementu nadigrali. Tekma je bila kar čudna. Ko enkrat začutijo igro s hokejistom več na ledu, je tako nadarjeno moštvo težko ustaviti. Na žalost so imeli za to preveč priložnosti in dosegli štiri gole,« je po dvoboju dejal Miller.

Prvič po 22 letih 3x3 na isti tekmi

Prvič po 8. novembru 1992 se je zgodilo, da so trije igralci na isti tekmi dosegli po tri gole. Nazadnje je to uspelo Miku Donnellyju, Lucu Robitaillu in Jariju Kurriju za Los Angeles Kings ob zmagi z 11:4 proti San Jose Sharks.

Na ostalih tekmah je Matthews na 53. obračunu to sezono dosegel že 49. gol. Kralj strelcev, najbližje mu je Sam Reinhart (Florida Panthers) z 39, je skušal v St. Louisu (4:2) postati sploh prvi hokejist v zgodovini, ki bi na treh zaporednih tekmah prišel do "hat-tricka", a je proti Blues ostal dva gola prekratek.

»Dober poskus. V prvi tretjini smo malce stagnirali, nato pa smo zaigrali bolje in odigrali zares solidno tekmo. Vse štiri linije so igrale dobro, v vratih pa smo imeli zanesljivega Iljo Samsonova,« je po tekmi Matthews pohvalil svojo zasedbo. Šestindvajsetletnik je na zadnjih 13 tekmah dosegel 25 točk, v karieri pa ima na 534 tekmah že 348 golov.

Dvoboj ekip z vrha obeh konferenc je v Bostonu dobila domača zasedba. Bruins so bili s 4:3 po kazenskih strelih boljši od Dallas Stars. Boston je prekinil niz štirih zaporednih porazov in začasno skočil na vrh vzhoda pred Florido. Dallas za Vancouvrom ostaja drugi na zahodu.