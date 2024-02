Starejši brat zvezdnika iz NHL zapečatil usodo SŽ Olimpije

Hokejisti SŽ Olimpije so morali v 49. kolu ICEHL po kazenskih strelih s 4:5 (1:3, 2:1, 1:0; 0:1) priznati premoč igralcem Salzburga. Zeleno-beli so imeli priložnost za zmago po rednem delu, nazadnje pa so osvojili le točko za poraz po kazenskih strelih.

Ljubljančani so tekmo odprli slabo, prejeli dva gola v peti minuti in potem po znižanju Trevorja Goocha ob koncu tretjine še enega. Nadaljevanje je bilo bistveno boljše. V drugi tretjini, na začetku je namesto Lukaša Horaka v vrata zadrsal Luka Kolin, so gostitelji pritisnili. Najprej je Miha Zajc zgrešil po nasprotnem napadu, nato pa je ob igralcu več znižal Chris Dodero. Sledilo je izenačenje Jake Sodje, ko je plošček zadel obe vratnici, vendar so sodniki po ogledu posnetka ugotovili, da je dovolj prešel golovo črto.

Vendar nato zeleno-beli, za katere je že zaigral tudi novinec, 26-letni finski napadalec Oliver Kiljunen, ki se je v Ljubljano preselil iz ekipe Pelicans iz Lahtija, spet niso zdržali brez prejetega zadetka, tako da so v zadnjo tretjino so krenili z zaostankom (3:4).

V zadnjem delu je domača zasedba izpeljala novo lepo akcijo z igralcem več, ki jo je z zadetkom kronal Marcel Mahkovec. Ob koncu so gostje zadeli okvir gola, v zadnji minuti pa so gostitelji, ob ugodnih izidih na drugih tekmah, poskušali celo brez vratarja priti do zmage in treh točk.

Ni jim uspelo, novo priložnost za vsaj dve so imeli v podaljšku, ko so več kot tri minute imeli igralca več. Toda finski vratar v Salzburgovem dresu Atte Tolvanen, starejši brat zvezdnika Eelija Tolvanena iz NHL (Seattle Kraken), ni več klonil, pri kazenskih strelih pa sta se izkazala oba čuvaja mreže. Po sedmih serijah je Kolina drugič premagal Nicolai Meyer in Salzburgu zagotovil dve točki.

SŽ Olimpija – Salzburg 4:5 (1:3, 2:1, 1:0; 0:0, 0:1) Dvorana Tivoli, gledalcev 1800, sodniki: Fichtner, Sternat (glavna), Hribar, Zgonc. Strelci: 0:1 – Wukovits (Hochkofler, Meyer, 5.), 0:2 – Harnisch (Sinn, Huber, 5.), 1:2 – Gooch (Bičevskis, Dodero, 15.), 1:3 – Genoway (Nissner, 19.), 2:3 – Dodero (Leskinen, Mahkovec, 26.), 3:3 – Sodja (Ćosić, Kiljunen, 33.), 3:4 – Baltram (Wukovits, 37.), 4:4 – Mahkovec (Pance, Mašič, 45.); kazenski streli: Pance za SŽ Olimpijo, Wukovits, Meyer za Salzburg. Kazenske minute: SŽ Olimpija 6, Salzburg 16.

Do konca rednega dela so še tri tekme, Ljubljančani pa imajo zelo zahteven razpored s tekmeci z vrha lestvice; v nedeljo bodo gostovali pri vodilnem KAC, naslednji teden pa bosta sledili še domača tekma z drugim Fehervarjem in gostovanje pri trenutno šestouvrščenem Linzu.

SŽ Olimpija ima vstopnico za dodatne boje že nekaj časa v rokah, ob zanje zelo ugodnem razpletu bi lahko morda skočili še na šesto mesto. A za kaj takega bi potrebovali zmage na vseh preostalih tekmah rednega dela in še ugodne izide neposrednih tekmecev.