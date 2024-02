Anže Kopitar odprl pot do dramatične zmage

Los Angeles Kings so v NHL so v gosteh s 5:4 po podaljšku premagali Boston. Slovenski zvezdnik in kapetan gostov Anže Kopitar je izenačil na 4:4 minuto in 35 sekund pred koncem ob številčni premoči na ledu, ko je soigralca in češkega vratarja Davida Ritticha zamenjal dodatni napadalec.

Kralje je do zmage v dodatnem delu igre popeljal Brandt Clarke, ki je svoj prvi zadetek v NHL zadel 27 sekund pred koncem podaljška. V njem je najprej na svoji sedemnajsti tekmi v najmočnejši hokejski ligi na svetu napravil prekršek in bil izključen. Njegovim soigralcem se je uspelo ubraniti. Nato je Clarke stopil na led iz klopi za kaznovane, takoj prejel plošček in v protinapadu odločil dvoboj.

Pierre-Luc Dubois je dosegel dve podaji, Rittich pa je ubranil 28 strelov v dresu Los Angelesa, ki je zabeležil četrto zmago na zadnjih petih dvobojih.