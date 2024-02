Kopitar podal za zmago in pomagal pokvariti prav poseben večer Pingvinov

Hokejisti moštva Los Angeles Kings so s slovenskim kapetanom Anžetom Kopitarjem na čelu nanizali še tretjo zmago zapovrstjo v NHL. Po uspehih proti New Jersey Devils (2:1) in Boston Bruins (5:4) so v gosteh z 2:1 (0:1, 0:0, 2:0) strli odpor igralcev kluba Pittsburgh Penguins.

Toda Kralji tekme niso odprli najbolje. Kanadski zvezdnik Sidney Crosby je namreč v 19. minuti izkoristil številno premoč na ledu in popeljal Pingvine v vodstvo, ki so ga držali vse do 54. minute. Takrat pa je na sceno pridrsal Šved Adrian Kempe, ki je najprej izenačil rezultat, tri minute pozneje pa ob igralcu manj na ledeni ploskvi zabil še zmagoviti gol za moštvo iz Los Angelesa. Podal pa mu je prav Kopitar.

Slovenski as je sicer v 21 minutah proti domačemu vratarju Tristanu Jarryju, ki je zbral 31 obramb, sprožil le en strel. Pred tekmo so sicer slavnostno upokojili dres s številko 68, ki ga je kar enajst sezon pri Pittsburghu nosil Jaromir Jagr. Legendarnemu češkemu hokejistu je sicer že med ogrevanjem pred tekmo čestital tudi Kopitar.