Predarlberški pionirji nadigrali zmaje

Hokejisti SŽ Olimpije so v tekmi 29. kola lige ICEHL v gosteh izgubili proti Pioneers Vorarlbergu z 2:5 (0:1, 0:2, 2:2). Ljubljančani so v petek na gostovanju pri Innsbrucku slavili s 3:0, a jih je tokrat čakal že nov sosedski obračun na lestvici, saj so gostovali še pri Vorarlbergu. Za tekmece tokrat niso našli rešitve, prav tako pa je avstrijska zasedba Olimpijo zdaj prehitela na devetem mestu lestvice regionalnega tekmovanja in ima dve točki več.

V prvi tretjini so zmaji še držali stik z domačini, čeprav so si slednji ustvarili nekaj več priložnosti. Eno izmed teh so izkoristili tik ob koncu tretjine, ko je igro z igralcem več na ledu v zadetek pretvoril Kevin Macierzynski.

V drugi tretjini so hokejisti Vorarlberga stopili na plin in povsem nadigrali slovensko zasedbo (streli na gol 20:9), hitro je nov powerplay pionirjev izkoristil Julian Metzler. Na 3:0 je v 37. minuti povišal Nick Pastujov.

Vorarlberg – SŽ Olimpija 5:2 (1:0, 2:0, 2:2) Vorarlberghalle, 1362 gledalcev, sodniki Berneker, Trilar (glavna), Fleischmann, Hribar. Strelci: 1:0 Macierzynski (Maier, 20.), 2:0 Metzler (Macierzynski, Woger, 24.), 3:0 Pastujov (van Nes, 37.), 4:0 Woger (Maver, 42.), 4:1 Leskinen (Bičevskis, 44.), 5:1 Pastujov (Kirichenko, Owre, 54.), 5:2 Šturm (Mehle, Simšič, 60.); kazenske minute: Pioneers Vorarlberg 6, SŽ Olimpija 12 minut.

Odločno so domači krenili tudi v sklepno tretjino (streli na gol 18:6) in znova dosegli hiter zadetek, ko je po minuti in 25 sekundah zadel Daniel Woger, ki mu je podal Slovenec v dresu Vorarlberga Luka Maver.

Nekaj trenutkov za tem je za Olimpijo znižal Ville Leskinen, a je bil to le tolažilni zadetek za varovance Anttija Karhule. Zmago domačih je v 54. minuti s svojim drugim golom potrdil Pastujov, preden je šest sekund pred koncem dvoboja z drugim golom poraz ljubljanske zasedbe omilil Jaka Šturm.