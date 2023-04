Risi bodo proti Italiji igrali za Aleša Kranjca

Slovenska hokejska reprezentanca bo danes in jutri na Bledu nadaljevala niz pripravljalnih tekem pred nastopom na svetovnem prvenstvu maja v Rigi. Današnja tekma v ledeni dvorani na Bledu z začetkom ob 18. uri pa bo imela še dodatno težo, dobrodelno noto, saj bo v naših mislih tudi nekdanji odličen in nepogrešljivi steber obrambe Aleš Kranjc. Dvakratni olimpijec v zadnjih letih bije boj z neusmiljeno boleznijo, okvaro živčnega sistema, amiotrofično lateralno sklerozo (ALS).

V želji, da bi pomagali Alešu, bo Hokejska zveza Slovenije celoten prihodek od prodanih vstopnic, ki bodo pred tekmo na voljo na blagajni ledene dvorane na Bledu po ceni zgolj 6 evrov, namenila družini našega nekdanjega risa za pomoč pri zdravljenju.

Aleš Kranjc - Gringo, nosil je številko 28, je bil dolgoletni član slovenske hokejske reprezentance, za katero je odigral 198 tekem, prispeval 25 golov in 46 podaj. V bogati karieri je med drugim igral tako za Jesenice kot Olimpijo, neizbrisen pečat je pustil v klubih v Avstriji, Nemčiji, na Češkem, v Rusiji, na Madžarskem. Aleš Kranjc pa je danes velik borec proti neusmiljeni bolezni – ALS. Bolezni, ki je kruta, bolezen, ki ljubečemu očetu dveh otrok in predanemu možu ženi Andreji, šteje dni življenja, ki je bilo tako polno in prevzeto z optimizmom še nekaj časa nazaj.

Upanje v ZDA

Aleš se je rodil 29. julija 1981, širša športna javnost ga pozna po izvrstnih predstavah na hokejskih ploskvah. Velja za umirjenega, tihega, skromnega, a vedno igralca na pravem mestu, branilca, ki si ga je na ledu ob sebi želel imeti vsakdo. Bil je nepogrešljiv član slovenske hokejske reprezentance, del zgodovine na olimpijskih igrah v Sočiju in Pjongčangu. Ko se je pred tremi leti že spogledoval s koncem svoje kariere, ko je v dresu Olimpije osvojil trojno krono, pa se je v sezoni, ki je sledila, vse začelo podirati.

V svojih najlepših letih, po rojstvu sina in hčerke in proti koncu svoje dolge in uspešne kariere, je pri 39 letih težko zbolel. Bolezen je prošla tiho, a udarila premočno. Tam, kjer je za Aleša najhuje – uničila mu je gibanje. Dve leti je z ženo Andrejo in s pomočjo zdravnikov odkrival, kaj se sploh dogaja z njegovim telesom. Po dolgih mesecih in neprespanih nočeh in branjem na tisoče člankov, kako le pomagati Alešu, je pred kratkim izza temnih oblakov le posijal žarek upanja, da bi mu lahko pomagala klinika v ZDA, specializirana za zdravljenje te bolezni in ki daje veliko upanja vsem pacientom. Zdravljenje je poizkusno in ne zagotavlja, da pomaga vsem, a zagotavlja upanje – upanje, da pomaga ravno Alešu, da se bolezen ustavi.

Stroški zdravljenja so pričakovano zelo visoki in jih skupaj z družino ne more pokriti sam. ALS – bolezen, poznana tudi kot Lou Gehrigova bolezen, povzroča postopno propadanje in odmiranje motoričnih nevronov, ki uravnavajo mišično dejavnost in pripelje do popolne paralize. Bolezen povzroči odmiranje vseh mišic, kmalu tudi sposobnost govora, hranjenja, dihanja… Ker bolezen hitro napreduje, je življenje z njo zelo kratko, pričakovana doba je tam do treh let.