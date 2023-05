Šesto najdaljšo tekmo v zgodovini je odločil Matthew Tkachuk

Hokejisti Caroline so gostili prvo tekmo finala vzhodne konference, saj so v rednem delu zasedli drugo mesto, Florida pa je v končnico prišla kot osma nosilka. A to domačinom ni pomagalo, Panterji se spet veselijo izjemne zmage, po štirih podaljških so slavili s 3:2.

Tekma se je v rednem delu odvijala po pričakovanjih, Seth Jarvis je povsem ob koncu prvega dela popeljal Carolino v vodstvo, Aleksander Barkov in Carl Verhaege sta v drugi tretjini zrežirala preobrat Floride, po slabih štirih minutah zadnje tretjine je izenačil Stefan Noesen.

Sergej Bobrovski je bil še enkrat več izjemen, v letošnji končnici je najboljši vratar v ligi NHL. FOTO: AFP

Kar 80 zaporednih obramb

Nato pa je sledil šov dveh izjemnih vratarjev – Freddie Anderson je zaklenil vrata Caroline, Sergej Bobrovski pa gol Floride. Skupaj sta čuvaja mreže ustavila kar 80 zaporednih strelov, zato so se v Carolini igrali kar štirje podaljški.

Šele 13 sekund pred iztekom četrtega je padel odločilni zadetek. Hokejisti Floride so si ob ogradi v napadalni tretjini priborili plošček in ga spravili do Matthewa Tkachuka, ta pa je s hitrim strelom pod prečko prek rame Andersona plošček spravil v mrežo. Domača dvorana je obtihnila, hokejisti Floride pa so se veselili zmage, s katero so izničili prednost domačega terena Caroline.

Druga tekma finala Vzhoda bo že v noči na nedeljo, ko bodo noge po skoraj 80 minutah zelo intenzivnega hokeja zagotovo še težke.

Carolina Hurricanes: Florida Panthers 2:3 (0:1 v zmagah)

Jarvis 20, Noesen 43; Barkov 36, Verhaege 38, Tkachuk 80.