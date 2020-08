Sin bolj uboga v dvorani kot doma

V Tivoliju je novo poglavje svoje pisane športne zgodbe začel pisati 45-letni Ivo Jan. Odraščal je na železarskih Jesenicah, in kot se kakopak spodobi za fantiča v tem kraju, je hitro prijel hokejsko palico, se od malega podil po ledu za ploščkom ali v poletnem času tako kot domala vsi vrstniki po asfaltnih površinah med hišami in po blokovskih naseljih. Še danes je hokej doma v Zgornjesav­ski dolini, pa četudi ne več tako močno – palice in gole iz deščic z mrežo za krompir so pri marsikom zamenjali mobilni telefoni in druge elektronske naprave ... Za Iva Jana pravzaprav ni bilo izbire – oče Ivo je bil hokejist, ...