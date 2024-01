V finalu SŽ Olimpija in Sij Acroni Jesenice

Po današnjem 6., zadnjem kolu drugega dela državnega prvenstva v hokeju sta znana oba udeleženca velikega finala. SŽ Olimpiji, ki je imela prvo mesto po drugem delu že zagotovljeno, so se pridružil še igralci Sija Acronija Jesenic. Danes so Ljubljančani v derbiju po kazenskih strelih izgubili z Jeseničani s 4:5, Celjani so ugnali Triglav s 4:2.

Pred zadnjim kolom je bilo jasno, da Ljubljančanov nihče ne more spraviti s prvega mesta, saj so imeli pet točk naskoka. Obetal pa se je zanimiv boj za drugo mesto, ki po letošnjem sistemu tekmovanja prinaša drugo finalno vstopnico. Celjani so morali dobiti svojo tekmo s Kranjčani in obenem upati, da bo ljubljansko moštvo zmagalo že po rednem delu. Na ta način bi lahko preskočili Gorenjce in se prvič doslej uvrstili v finale DP.

Na koncu so Jeseničani po vodstvu s 4:1 z zmago po desetih serijah kazenskih strelov proti večnim tekmecem na njihovem ledu vendarle še prišli do velikega finala. Celjanom zmaga proti Triglavu ni pomagala, ostali so tretji.

Finale DP se bo začel po končanih mednarodnih klubskih tekmovanjih, v katerih nastopajo slovenski klubi. V finalu bo imela prednost domačega igrišča bolje uvrščena ekipa po drugem delu tekmovanja, SŽ Olimpija.

Izida 6. kola 2. dela:

SŽ Olimpija – Sij Acroni Jesenice 4:5 (1:1, 0:2, 3:1; 0:1)

RST Pellet Celje – Triglav Kranj 4:2 (2:1, 2:0, 0:1)

Vrstni red: SŽ Olimpija 15, Sij Acroni Jesenice 11, RST Pellet Celje 10, Triglav 0.