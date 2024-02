SŽ Olimpija je v zadnji tretji strla odpor Dunajčanov

Hokejisti SŽ Olimpije so po reprezentančnem premoru uspešno začeli zadnjih deset dni rednega dela ICEHL. Ob zmagi s 3:0 (0:0, 0:0, 3:0) so šele v zadnji tretjini strli odpor Vienna Capitals. Ljubljančani imajo že dolgo v roki vozovnico za dodatne kvalifikacije za končnico, ob zelo ugodnem razpletu bi lahko še ujeli celo neposredno uvrstitev s šestim mestom.

Do vodilnega gola so tokrat prišli v 52. minuti, ko je Žiga Pance izkoristil prvo prednost igralca več na ledu. Dunajčani so že sedem minut pred koncem potegnili iz vrat Stefana Steena, kar je izkoristil Jaka Sodja. Piko na i je postavil Nik Simšič v zadnji minuti ob še enem poskusu gostov brez vratarja.

Do konca rednega dela bodo imeli Ljubljančani zelo zahteven razpored, saj bodo igrali še s štirimi ekipami z vrha lestvice: v petek bodo v Tivoliju pričakali tretji Salzburg, v nedeljo gostovali pri vodilnem Celovcu, naslednji teden pa sledita še domača tekma z drugim Fehervarjem in gostovanje pri četrtem Linzu.