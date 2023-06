V Podmežakli vendarle brez potopa

V sicer zelo pisanih dneh športnih prireditev pri nas je pozornost predvsem med privrženci jeseniških hokejistov pritegnilo dogajanje zadnjih dni, ko naj bi v Podmežakli celo ukinili člansko moštvo in izstopili iz alpske lige, v kateri naj bi ga zamenjala slovenska reprezentanca do 20 let.

Toda ob srečanju vrha Hokejske zveze Slovenije s predsednikom jeseniškega kluba in obenem županom mesta Petrom Bohincem ter vodstvom podjetij SIJ in Acroni so na Jesenicah vendarle obdržali udarno moštvo in naknadno potrdili nastop za omenjeno alpsko ligo. »Da smo na koncu vendarle rešili zaplet, gre veliko zaslug Acronijevem direktorju Branku Žerdonerju in Tiborju Šimonki, glavnemu podpredsedniku uprave SIJ,« je poudaril Dejan Kontrec, generalni sekretar HZS.

Proračun za tekmovanje je zagotovljen, kakšni pa bodo cilji in s katerimi igralci bodo nastopali železarji ter ali jih bo še naprej vodil trener Gaber Glavič, pa bodo razkrili naslednji tedni.