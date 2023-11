Zmagali in še pomagali nesrečnemu Alešu Kranjcu

Najlepši tivolski večer dosedanjega dela sezone v ICEHL so zmaji zaokrožili z lepo zmago po kazenskih strelih proti favoriziranemu KAC iz Celovca – 3:2 (Mehle 8., Predan 38.; Unterweger 4., Haudum 42.; Leskinen). Prek 2500 gledalcev je ustvarilo lepo ozračje, še zlasti čustveno pa je bilo pred začetkom tekme, ki je bila v znamenju dobrodelnega zbiranja pomoči za hudo obolelega nekdanjega slovenskega hokejskega reprezentanta Aleša Kranjca. Tudi Celovčani so predali delež denarne pomoči nesrečnemu 42-letniku.

Prvi plošček je simbolično vrgel generalni sekretar hokejske zveze Dejan Kontrec, nato pa je završalo na ledu in tribunah. Tekma je bila ves čas v visokem ritmu, Olimpija se je pogumno zoperstavila gostom, osvojila točko po 60 minutah, pri kazenskih strelih pa sta bila za gostitelje natančna Žiga Pance in Ville Leskinen. Zmaji so na 10. mestu lestvice s 26 točkami, vodi Salzburg (47.).