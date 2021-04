Alaphilippe na zidu vzel mero Rogliču

Valonska puščica z brutalnim zaključkom na Mur du Huy velja za eno najbolj predvidljivih klasičnih dirk, vendar tudi med tiste, na katerih je najtežje zmagati. Na žalost pa so bolj nepredvidljivi testi na koronavirus, ki so še pred štartom iz igre izločili ekipo UAE s Tadejem Pogačarjem na čelu. Ob njegovi odsotnosti je v izjemnem dvoboju s Primožem Rogličem zmago slavil svetovni prvak Julian Alaphilippe.



Kdor je stavil na dolg pobeg, se je v Valoniji spet uštel, tako kot vsi od leta 2003, od katerega je zmagovalca venomer odločil šprint na »zid« v Huyu. Tako je bilo tudi tokrat in to je predvideval tudi Roglič, ki se je vse do zaključnega vzpona (1,3 km, povprečni naklon 9,6 odstotka, največji 19 odstotkov) skrival v zavetrju moštvenih kolegov iz Jumba Visme in tekmecev.



Ko je napadel na najbolj strmem delu klanca okoli 300 metrov pred ciljem, se je zdelo, da je zmaga njegova, saj se je za njim odprla precejšnja vrzel. Vendar je Alaphilippe, ki je tu zmagal že dvakrat (2018 in 2019), bolje odmeril svoj napad. Rogliča je ujel 50 metrov pred ciljem in se odpeljal mimo Slovenca, ki mu je lani »ukradel« zmago na Liege–Bastogne–Liege.

Noge in ne filozofija

»Nisem veliko razmišljal, hotel sem le pokazati, da imam trdo glavo. Bilo je zelo zabavno. Želel sem si dirkati in zmagati, vendar si nisem hotel naložiti prevelikega pritiska. Moja ekipa je opravila odlično delo, bil sem ob pravem mestu na pravem času, čez dan nisem porabil veliko energije. Zato sem imel na koncu dovolj močne noge. Morda je to najlepša od mojih treh zmag tukaj, bila je zelo dobrodošla. Nedelja? Naj najprej uživam v tej zmagi,« je v cilju povedal Alaphilippe, ki bo imel ta konec tedna še revanšo z Rogličem na Liege–Bastogne–Liege.



»Julian me je ujel in me prihitel, brez dvoma je bil najmočnejši. Čestitke, zaslužil si je zmago. Klanec je bil zelo težak, poskusil sem, če bi imel nekoliko močnejše noge, bi zmagal. Na tem klancu ni veliko filozofije, če imaš prave noge, lahko zmagaš. Dirka je bila lepa in hitra, zadovoljen sem s formo pred Liegeom. Malo sem razočaran, vendar zadovljen s formo. Upam, da bo v nedeljo vrstni red obraten. Dirka bo drugačna, bomo videli, kdo bo imeli v nedeljo najboljše noge,« pa je Roglič napovedal še eno izredno bitko, ki se ji bo pridružil tudi Pogačar – če bodo vsi člani ekipe UAE negativni na petkovih koronskih testiranjih.

Preberite še:

Naročite se na e-novice iz športa: E-poštni naslov Pošlji

Komentarji: