Primož Čerin: Padci niso pomembni, pomemben je denar

V letošnji sezoni naj bi na tleh končalo že skoraj štirideset tekmovalcev, dirka Po Baskiji je na istem ovinku sesula načrte Vingegaarda, Evenepoela, Rogliča, Vinea, na hladnem so Tratnik, Mohorič, van Aert ... Tehnologija drvi v smer vse lažjega, bolj aerodinamičnega, togega kolesa, nihče pa se ne vpraša, kaj tekmovalec potrebuje, da bi bilo tudi čim bolje vozno. Med najbolj motečimi in nevarnimi dejavniki so po mnenju Primoža Čerina tudi radijske zveze znotraj ekip, nad vsem pa vlada spektakel za vsako ceno.