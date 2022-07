Boj za Pogijevo rumeno majico se začne v Københavnu

Največja kolesarska predstava Tour de France se bo začela. V glavni vlogi pa že tretjič zapored Slovenca, ki sta po enotnem mnenju vseh, ki natančno spremljajo ta šport prva in edina favorita.

Dvoboj Tadej Pogačar : Primož Roglič bo spet zgodovinski spektakel. V novejši dobi svetovnega kolesarstva še nikoli nista bila dva kolesarja iz iste države tako velika favorita za zmago. Da, iz istega moštva, vendar, da bi bila rojaka tako velika favorita, bi morali brskati daleč v zgodovino tega športa, ko so Francozi imeli popolno prevlado. Zadnja francoska zmaga pa sega v leto 1985!

Današnji kronometer je dolg 13,2 kilometra in mu pravijo »biljardna miza«. Ravnina z vetrom, bo najbrž omogočala izredno veliko povprečno hitrost zmagovalca. Dosedanja najhitrejša povprečna hitrost na Tourovih kronometrih je 55.466 km/h. Rekord je v lasti Avstralca Rohana Dennisa iz Utrechta na Nizozemskem. Rekord je star že 7 let. Dennisa jumbovci niso uvrstili v letošnjo ekipo, kar je sprožilo veliko polemik. Edini vmesni čas bo na 6,6-kilometru. Najtežji oziroma najbolj zahteven del, je odsek v drugi tretjini proge, kjer jih čaka nevaren desni ovinek v parku Langelinie. Ovinkov na današnji trasi je točno 20.

Vse drugo, kot zmaga Italijana Filippa Ganne (Ineos Grenadiers), bo veliko presenečenje. Drugi bo najbrž Švicar Stefan Kung (FDJ Groupama), tretji Wout van Aert (Jumbo Visma) ... Najbolj izpostavljeni pa bodo zagotovo danski kronometristi Kasper Asgreen (Quick-Step Alpha Vinyl), Mads Pedersen (Trek Segafredo) in Magnus Cort (EF Education-EasyPost). Domačin je tudi Jonas Vingegaard (Jumbo Visma), ki proti specialistom nima možnosti za zmago, bo pa nejvečji tekmec kolesarjem, ki so na Tour prišli zaradi končnega skupnega seštevka na dirki.

Uvodni kronometer vedno pokaže realno sliko tistih, ki so prišli zaradi stopničk na Elizejskih poljanah. Vsaka sekunda šteje. Pripravljenost vseh favoritov se postavi na ogled. Nič več ni kalkuliranja o začetnem in zadnjem tednu, kdo je v formi prvi teden in kdo mora biti v formi v zadnjem tednu. Današnji Tour izzivalec mora biti v najboljši formi od 1. do 21. etape.

Vse oči so uprte v Pogija. FOTO: Gonzalo Fuentes Reuters

Tour 2022 se začne ob 16. uri. Primož Roglič ob 16:20, Tadej Pogačar ob 17:05. Dve minuti pred branilcem rumene majice bo štartal Filippo Ganna. Minuto pred Pogijem pa Wout van Aert. Na štartu so še trije Slovenci: Matej Mohorič (17:41) in Jan Tratnik, 16:13, (Bahrain Victorious) in Luka Mezgec (Bike Excange), 17:51.

S spremljanjem v živo začnemo ob 16. uri