Brez Rogliča, s Polancem naprej

Jan Polanc je svojevrsten fenomen, ki ga malokdo prepozna. V prvem delu sezone je imel največ štartov izmed vseh kolesarjev World Tour serije. Ves izmučen je komaj dočakal nekajdnevni poletni počitek. Na Vuelti je pomočnik, ampak še vedno je na visokem 12. mestu. Kako bi bilo, če bi enkrat temu kolesarju pustili proste roke in noge?

Polanc je v milosti in nemilosti športnih direktorjev. Če bo napredoval med deseterico, mu lahko očitajo, da se premalo trudi pomagati najstniku Ayusu in Almeidi. Juan Ayuso je na tretjem mestu, Joao Almeida pa na šestem. Pred vsemi pa je vesoljec Remco Evenepoel. Če danes zdrži in brez zaostanka pride na vrh 13-kilometrskega klanca na Piornal.

Gorska, 18. etapa Vuelte od Trujilla do Piornala, je dolga kar 192 kilometrov, 3860 višinskih metrov bodo morali premagati, tri gorske cilje, prvi sodi v 2. kategorijo, drugi in zadnji, zaključni pa v 1. kategorijo. Med prvim in drugim je edini leteči cilj.

Pogled na skupni seštevek je jasen, samo zelo slab dan Remca Evenepoela lahko sleče iz rdeče majice. Zdaj, ko na dirki ni več Primoža Rogliča, je samo Španec Enric Mas (Movistar) tisti, ki lahko še napada. Movistar je moštvo, ki je pretkano z izkušnjami in taktičnimi različicami. Če kdo ve, kako se dirka na španskih cestah, so to oni in zdaj bi radi še izkoristili odlično Masovo formo. Vendar, pozor! Enric Mas je znan po tem, da ima na vsaki tritedenski dirki vsaj en peklensko slab dan. Letos na Vuelti ga še ni imel.

Rigoberto Uran je med najbolj priljubljenimi kolesarji v pelotonu. FOTO: Jorge Guerrero Afp

Tudi mladi Juan Ayuso (UAE) ima ob sebi izkušene stare mačke, ki mu lahko svetujejo, kako vsaj obdržati 3. mesto, če ne celo, kako se prebiti vsaj do druge stopničke. Ayuso za rdečo majico zaostaja 4:51, ampak, kot pravi Andrej Hauptman, njegov športni direktor mul'c je vsak dan boljši in ima ogromen apetit za zmago. Kaj lahko stori Jan Polanc? Lahko samo pomaga sotrpinoma Ayusu in Almeidi, za lastne želje in ambicije ni prostora. Vseeno bomo z veseljem spremljali edinega Slovenca na španskih cestah.

18. gorska etapa. FOTO: Lavuelta.es

Spremljati v živo začnemo ob 16. uri