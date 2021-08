Bujakova na VN Plouaya tudi tokrat med najboljšimi

Dirko, dolgo 150 kilometrov, je sicer dobila Elisa Longo Borghini. Italijanka je v cilj prišla 12 sekund pred skupino 23 kolesark, v kateri sta bili tudi Eugenia Bujak in Urša Pintar, slednja se je po sprintu uvrstila na 17. mesto.



Za Bujakovo in Pintarjevo, kolesarki ekipe Ale BTC City Ljublana, sta to dosežka sezone. Olimpijka Bujakova je s tem tudi dokazala, da ji proga v Plouayu ustreza, tu je namreč leta 2016 dosegla svojo edino zmago na dirkah svetovne serije, takrat je še tekmovala za Poljsko.

Preberite še:

Naročite se na e-novice iz športa: E-poštni naslov Pošlji

Komentarji: