Dan, ko bodo spusti težji od vzponov

S spemljanjem v živo začnemo ob 13. uri

Druga pirenejska etapa od Pas de la Case do Saint-Gaudensa je dolga 169 kilometrov. Štirje kategorizirani klanci, en prve kategorije, dva druge in en četrte.Od štarta se bodo kolesarji spuščali kar 35 kilometrov. Zapustili bodo Andoro in dirka se bo nadaljevala čez pirenejske klance. Po prvem dolgem spustu sledi vzpon na Col de Port, ki sodi v 2. kategorijo. Spet sledi 30 km dolg spust, na koncu katerega je edini današnji leteči cilj. In spet vzpon na Col de la Core, klanec dolg 13 km sodi v 1. kategorijo. Z vrha Coreja do ponovnega vzpona je 16-kilometrski spust, potem sledi skoraj 20 kilometrov konstantnega vzpenjanja na Col de Portret-d'Aspet. Potem sledi zelo dolg, 24-kilometrski spust do zadnjega klanca, ki sicer sodi v 4. kategorijo.Rumena majica je tesno na. Sname mu jo lahko samo nesreča ali zelo slab dan na sedežu. Upajmo, da se vsega hudega izogne tudi letos. Do cilja v Parizu je še veliko, šest etap. Tekmeci se še niso sprijaznili z bojem za drugo mesto, vse preveč je še klancev in vse preveč pasti na cestah do Slavoloka zmage.Šestnajsta etapa bo prav gotovo spet v znamenju ubežnikov. Ne verjamemo, da bodo favoriti kaj poskušali, kajti v prihodnjih dveh etapah sledita dva ciljna vzpona, dve odločilni etapi tega Toura. Torej, danes bomo prav gotovo gledali varčevanje moči prve deseterice in bežanje baroudeurjev in lovcev na etapne zmage. Gledali bomo varčevanje moči in hkrati zelo previdno spuščanje na spustih. Danes bodo favoriti morali biti pozornejši na spustih, kot pa na vzponih.