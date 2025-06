Prihodnost kolesarske Slovenije in zelene dirke je svetla

V nadaljevanju preberite:

S tradicionalnim šprintom prek Kandijskega mosta se je v Novem mestu končala še ena zelo zanimiva kolesarska dirka po Sloveniji. Glavna kolesarska prireditev pri nas je preživela številne udarce in postregla z lepo izvedbo, v kateri je slovenske upe za svetlo prihodnost s četrtim mestom in belo majico potrdil Jakob Omrzel, Anders Halland Johannessen pa je prvič doslej skupno zmago in zeleno majico odpeljal na Norveško.

Pred Omrzelom sta končala le še prva favorita za skupno zmago Felix Grosschartner (UAE) in Tao Geoghegan Hart (Lidl-Trek). Svoje je na poti od Pirana do Novega mesta opravilo še čudovito vreme in v petih dneh zanimivih bojev za zeleno majico so tako kolesarji kot navijači prišli na svoj račun.