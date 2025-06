Dirka po Sloveniji 2025: etape, cestne zapore, zmagovalci, vrstni red

Dirka po Sloveniji je največja slovenska kolesarska dirka (UCI 2. Pro), ki bo tudi letos poskrbela za navijaško vročico ob slovenskih cestah. Boj za zeleno majico bo potekal od 4. junija do 9. junija, od Pirana do Novega mesta.

Po dve skupni zmagi je osvojilo kar pet kolesarjev: Mitja Mahorič, Jure Golčer, Diego Ulissi, Primož Roglič in Tadej Pogačar. Kdo bo na vrhu končal letos? Favoritov je več, Slovenci letos predvsem v boju za etapne zmage. V spodnji tabeli preverite trase in profile vseh etap, cestne zapore v času dirke in posameznih etap in druge zanimivosti z letošnje kolesarske dirke po Sloveniji.

Etapa, datum Vrsta etape Zmagovalec etape Vodilni 1. Piran – Škofljica (4.6.) Hribovita 2. Velenje – Rogaška Slatina (5.6.) Ravninska 3. Majšperk – Ormož (6.6.) Ravninska 4. Maribor – Golte (7.6.) Gorska 5. Litija – Novo mesto (9.6.) Razgibana





Zmagovalci preteklih 10 izvedb:

2024: Giovanni Aleotti

2023: Filippo Zana

2022: Tadej Pogačar

2021: Tadej Pogačar

2020: odpoved dirke zaradi pandemije

2019: Diego Ulissi

2018: Primož Roglič

2017: Rafal Majka

2016: Rein Taaramae

2015: Primož Roglič

2014: Tiago Machado