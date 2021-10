Emirati prevzemajo BTC Ljubljana

Kolesarsko moštvo UAE Team Emirates bo bodisi pred sezono 2022 bodisi 2023 prevzelo italijansko-slovensko žensko moštvo Ale BTC Ljubljana v svetovni seriji, poroča za kolesarstvo specializirani spletni portal Cyclingnews.



Po navedbah omenjenega spletnega medija je menedžer moštva UAE Švicar Mauro Gianetti potrdil namero po prevzemu, a ni mogel zagotoviti, ali se bo to zgodilo že pred sezono 2022. Za moštvo, sponzorirano s kapitalom iz Združenih arabskih emiratov, dirkata tudi dva Slovenca, prvi kolesar lestvice Mednarodne kolesarske zveze (Uci) Tadej Pogačar in Jan Polanc.



Novo moštvo bo še naprej tekmovalo v svetovni seriji ženskega kolesarstva, ekipe pa ne bodo pretirano spreminjali, še poroča Cyclingnews. Trenutno sta del moštva dve slovenski kolesarki, Urša Pintar in Eugenia Bujak, a obema po koncu letošnje sezone poteče pogodba.



V letošnji sezoni je ekipa Ale BTC Ljubljana na lestvici Ucija na četrtem mestu, najboljša posameznica pa je Švicarka Marlen Reusser na šestem. Toda specialistka za vožnjo na čas bo v letu 2022 dirkala za najboljšo ekipo na svetu SD Worx.

