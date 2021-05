Etapa ubežniku, med favoriti brez sprememb

Italijan Andrea Vendrame je zmagovalec 12. etape kolesarske dirke po Italiji. V dolgi in zahtevni etapi s skoraj 4000 višinskimi metri od Siene do Bagno di Romagne (212 km) je slavil pred Avstralcem Lucasom Hamiltonom in domačinom Gianluco Brambillo. Med favoriti, ki so v cilj prišli deset minut za ubežniki, ni prišlo do sprememb.



Tako še naprej v skupnem seštevku vodi Kolumbijec Egan Bernal (Ineos Grenadiers), ki ima 45 sekund naskoka pred Rusom Aleksandrom Vlasovom (Astana-Premier Tech). Tretji je domačin Damiano Caruso (Bahrain Victorious) z zaostankom 1:12 minute.



Edini slovenski predstavnik na Giru Jan Tratnik (Bahrain Victorious) je bil znova v službi kapetana Carusa, v skupnem seštevku pa za več kot eno uro zaostaja za vodilnim Kolumbijcem. Tratnik cilja predvsem na nedeljsko etapo od Gradeža do Gorice, ki bo deloma potekala po slovenskih cestah.



Dvanajsta etapa je sicer terjala velik davek med kolesarji. Šest jih je moralo predčasno zaključiti italijansko pentljo. Najhuje jo je skupil Italijan Alessandro De Marchi (Israel Start-Up Nation). Slednji je v peti in šesti etapi nosil rožnato majico, danes pa je grdo padel na enem od spustov v prvem delu etape. Pri tem si je zlomil dve vretenci v predelu prsi, šest reber ter ključnico in pristal v bolnišnici v Sieni. Brez nadaljevanja Gira je ostal še pred tem 11. v skupnem seštevku, Španec Marc Soler (Movistar).



V petek bo na sporedu povsem ravninska etapa od Ravenne do Verone (198 km), v kateri bodo na račun ob redkih priložnosti najbrž prišli sprinterji. V soboto pa bodo morali kolesarji premagati sloviti zaključni vzpon na Zoncolan.

