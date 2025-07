Primož Roglič sredi sezone ostal brez športnega direktorja

Ekipa Red Bull Bora Hansgrohe je med sezono presenetljivo prekinila sodelovanje s športnim direktorjem Rolfom Aldagom. 56-letni Nemec je ekipo spremljal zadnja štiri leta, pred tem pa je iz avtomobila vodil tudi Bahrain Victorious in prvo afriško profesionalno ekipo Dimension Data.

Ustanovitelj in sedanji šef ekipe Ralph Denk pravi, da je bil Aldag eden pomembnejših mož pri veliki rasti moštva v zadnjih letih: »Rolf je v prehodnem obdobju prevzel odgovornost in pomagal naši ekipi napredovati tako atletsko kot strukturno. Globoko smo mu hvaležni za predanost. Pustil je trajen pečat – tako v športnem kot osebnem smislu,« pravi. Aldag je med delovanjem v ekipi vodil tudi Primoža Rogliča in Jana Tratnika, sedaj pa je očitno čas za nove izzive.

»To poglavje se zdaj, ko smo dosegli svoje cilje končuje, a pot, ki smo jo prehodili skupaj, je pustila svoj pečat. Rolf je imel ključno vlogo pri oblikovanju naše ekipe – to je bilo obdobje, ki sta ga zaznamovali odločnost in globoka strast do kolesarstva. Na ta leta se oziramo z velikim spoštovanjem in hvaležnostjo ter Rolfu iskreno želimo vse najboljše v vsem, kar je pred nami. Za naslednje poglavje naše zgodbe smo se skupaj odločili, da vnesemo svež zagon in uberemo novo smer,« pa so pri bavarski ekipi vseeno namignili, da so se za prekinitev pogodbe odločili oni in ne Aldag.

Ralph Denk in Rolf Aldag (levo) sta takole lani ob začetku sodelovanja z Red Bullom predstavila prenovljeno kolo za Dirko po Franciji. Foto Miha Hočevar/Delo

Red Bull Bora Hansgrohe je doslej osvojila dve tritedenski dirki. Jai Hindley je leta 2022 po epskem boju z Richardom Carapazom dobil Dirko po Italiji, Primož Roglič pa je lani še četrtič v karieri zmagal na Dirki po Španiji. Vseeno je morda še večji rezultat nedavno tretje mesto Floriana Lipowitza na Dirki po Franciji, mladi Nemec je v Parizu oblekel tudi belo majico za najboljšega mladega kolesarja.

»Moj čas pri Red Bull Bori Hansgrohe je bil zelo konstruktiven, tako osebno kot profesionalno. Skupaj smo uspešno prebrodili kompleksen prehod iz ekipe, osredotočene na sprinte, v ekipo, zgrajeno okoli etapnih dirk. Ponosen sem na to, kar smo dosegli. Zdaj je trenutek, da uberemo novo pot. Ekipi želim nadaljnje uspehe in vse najboljše v prihodnosti,« pa je ob odhodu povedal Aldag. Zanimivo, ravno s prvim avgustom se bo ekipi pridružil novi trener Sven Vanthourenhout, ki je Remca Evenepoela lani v Parizu vodil do dvojnega zlata. To je še podkrepilo namigovanja o tem, da bi Belgijec lahko postal član bavarske ekipe, na več informacij pa bomo morali še malce počakati.

Prestopni rok se sicer odpre v soboto, a kolesarji bodo v svojih ekipah ostali do konca koledarskega leta. Med prvimi se pričakuje prestop sprinterja Dylana Groenewegena, ki se seli v francosko ekipo Unibet Tietema Rockets.