Fabio Jakobsen do naslova prvaka, Luka Mezgec tik za najboljšimi

Nizozemec Fabio Jakobsen je novi evropski prvak v cestnem kolesarstvu. Po 209,4 km dolgi trasi od Murnaua do Münchna je v ciljnem šprintu zanesljivo ugnal Francoza Arnauda Demara in Belgijca Tima Merlierja. Najboljši Slovenec je bil Luka Mezgec na šestem mestu.

Štiriintridesetletni Kranjčan je tako dosegel tretjo najboljšo uvrstitev na evropskih prvenstvih za slovensko reprezentanco. Pred tem je bil peti na EP v danskem Herningu, lani pa je ta uvrstitev uspela tudi Tadeju Pogačarju v italijanskem Trentinu.

Za 25-letnega Jakobsena je to prvi naslov evropskega prvaka, hkrati pa 37. zmaga v karieri. Za nizozemsko kolesarstvo je to prvi naslov po eni srebrni in eni bronasti kolajni. Nizozemci so s tem prekinili niz štirih zaporednih zmag Italijanov, ki so tokrat ostali brez kolajne.

Naslova na tekmovanju, ki v članski konkurenci poteka od leta 2016, zaradi težav s srcem ni branil Italijan Sonny Colbrelli, ki je lani v dvoboju za zmago ugnal Belgijca Remca Evenepoela.

Izidi cestne dirke na EP (209,4 km): 1. Jakobsen (Niz) 4:38:49, 2. Demare (Fra), 3. Merlier (Bel), 4. Van Poppel (Niz), 5. Bennett (Irs), 6. Mezgec – vsi isti čas, 55. Primožič + 0:18, 59. Per, 60. Finkšt – oba 0:25, 88. Tratnik 1:45, 106. Jarc, 109. Žumer – oba 3:31, Novak (vsi Slo) odstop.

Preizkušnja je potekala po pričakovanem scenariju. Glede na traso, ki je odgovarjala sprinterjem, so ekipe z najboljšimi posamezniki dovolile pobeg dveh kolesarjev, tudi v nadaljevanju pa so zanesljivo odgovarjale na redke napade na dveh bolj izpostavljenih klancih in v zadnjem delu trase.

Po najbolj strmem vzponu po dobrih 90 km je poskušal tudi slovenski kolesar Jan Tratnik, a ni imel uspeha. Slovenska osmerica predvsem s Tratnikom na čelu kot motorjem ekipe je dirko odpeljala po pričakovanjih in delala za Mezgeca. V zaključku je 34-letni Kranjčan dobro kolesaril v gneči in na koncu zasedel šesto mesto.

Selektor slovenske odprave je na Bavarsko poleg Mezgeca odpeljal še Tilna Finkšta, Aljaža Jarca, Domna Novaka, Davida Pera, Jako Primožiča ter Matica Žumra in Jana Tratnika, ki bosta v sredo nastopila še v vožnji na čas.

Na EP bosta v sredo na vrsti vožnji na čas v Fürstenfeldbrucku v okolici Münchna tako za moške kot ženske, v nedeljo pa se bo cestni del kolesarskega prvenstva stare celine končal z žensko cestno preizkušnjo.