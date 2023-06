Franja poganja slovensko kolesarsko gibanje

Maraton Franja je sinonim za slovensko kolesarstvo, ki je zadnja leta z izjemnimi uspehi Tadeja Pogačarja, Primoža Rogliča in drugih naših asov v naponu moči. To je eno od redkih področij, na katerem je Slovenija svetovna velesila. In za to je poskrbela tudi Franja, ki je od krstne izvedbe leta 1982 storila veliko več kot to, da je številne Slovence pripravila h gibanju, k poganjanju pedal. Pa je že to velik dosežek, vendar je pomagala vzgojiti tudi številne šampione in je tako slovensko kolesarsko gibanje povezala v celoto.

Njena sopotnica je že dolgo tudi medijska hiša Delo, ki ob 42. Maratonu Franja BTC City v torek, 13. junija, pripravlja posebno prilogo Dela, v kateri ne bo manjkalo zanimivega kolesarskega branja. Ozrli se bomo na 20-letnico selitve naše najbolj množične kolesarske prireditve iz Tacna v BTC, kjer je ob podpori Jožeta Mermala in sodelavcev dobila nov zagon. Odtlej se vse dogaja pod komando Gorazda Penka, naslednika legendarnega soustanovitelja Franje Zvoneta Zanoškarja, ki mu še ni zmanjkalo zagona in zamisli. Pod njegovim vodstvom je Franja preživela korono in tudi sedanje zahtevne gospodarske razmere bo. Prihodnje leto bo spet zrasla, spet bo postala tridnevni kolesarski praznik s petkovo vožnjo na kronometer v Domžale, kot je že bila pred izbruhom pandemije. Na Franjo se bodo vrnile rekordne številke nad 7000 udeležencev, je prepričan Penko, ki bi v Slovenijo rad pripeljal tudi svetovno prvenstvo v makadamkanju. Kajpak skupaj s sodelavci iz KD Rog, ki maraton Franja pripravljajo že dobra štiri desetletja.

»Če bi danes naredili dogodek, kot je bila prva Franja, bi nas zaprli,« se prve spominja Tone Fornezzi Tof, poslednji mohikanec med tremi ustanovnimi očeti maratona. Zanoškar nas je zapustil pred desetletjem, letos je preminil še Ivan Winkler, ki se ga bomo tudi spomnili v naši prilogi. Obudili pa bomo tudi spomin na Ivana Tavčarja, velikega Slovenca, ki ni bil le pisatelj, podjetnik in župan, temveč tudi ustanovitelj prvega slovenskega kolesarskega kluba KSBL 1887.

Na 40 straneh boste bolje spoznali tudi žensko, moško in mladinsko selekcijo KD Rog. Slednja zadnji dve leti sliši na ime Pogi Team. Tudi Pogačar je zrasel v Rogovih vrstah in je letos z zmago na dirki po Flandriji postavil še en mejnik v zgodovini slovenskega kolesarstva. V naši prilogi ne bodo manjkale tudi reportaže iz sobotnega in nedeljskega dogajanja ter rezultati malega in velikega maratona Franja.