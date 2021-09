Gal najvišje doslej na prvenstvu v Trentu

Slovenski kolesar Gal Glivar je na cestni dirki mlajših članov na evropskem prvenstvu v italijanskem Trentu zasedel 11. mesto. Evropski prvak je v tej kategoriji postal mladi Belgijec Thibau Nys. Popoldne bo na vrsti cestna dirka članic. Nastopile bodo Eugenia Bujak, Urška Bravec in Urška Žigart.



Mlajši člani so se danes pomerili na 133,6 km dolgi trasi oziroma desetih krogih v okolici Trenta. V manjši skupini, ki se je odlepila po napadu na vzponu Povo, je bil najboljši komaj 18-letni Nys, sicer specialist za ciklokros. Za njim sta zaostala Italijan Filippo Baroncini ter Španec Juan Ayuso, moštveni kolega Tadeja Pogačarja pri UAE Team Emirates.



Glivar je v cilj prišel 19 sekund za zmagovalcem v drugi manjši skupini, za las pa je zgrešil najboljšo deseterico. Kristjan Hočevar je bil 33. (+1:34), Anže Skok 52., Nik Čemažar 55. in Aljaž Jarc 56. pa so ciljno črto prečkali 5:59 minute za zmagovalcem.



Danes ob 14.25 bodo na 107,2 km dolgo traso (8 krogov) krenile še članice. V nedeljo od 12.45 naprej se bo EP zaključilo z nastopom članov na cestni dirki (179,2 km). Nastopilo bo pet Slovencev,: Tadej Pogačar, Matej Mohorič, Domen Novak, Žiga Jerman in David Per.

