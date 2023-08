Glivarju se ponuja priložnost v Emiratih

Slovensko kolesarstvo dobiva novega kolesarja na najvišjem nivoju. Član novomeške Adrie Mobil Gal Glivar se je dogovoril, da bo drugo polovico letošnje sezone preživel na preizkusu z ekipo UAE Emirates.

21-letni Glivar je spomladi opozoril nase, ko je na dveh močnih dirkah na Poljskem (Carpathian Couriers Race in Orlen Nations, ki šteje tudi za Pokal narodov) slavil v skupnem seštevku. V drugi polovici sezone 2023 bo dirkal tako za ekipo UAE Emirates kot za Adrio Mobil, Novomeščani pa se bodo prilagodili urniku Emiratov.

»Ponosen sem, da so me povabili v ekipo, ki ima najboljšega kolesarja na svetu,« je ob tem povedal Glivar. Če bo ponujeno priložnost izkoristil, ga prihodnje leto čaka selitev za stalno med elito. Glivar, sicer dober v razgibanih in gorskih etapah, bo tudi del slovenske reprezentance do 23 let na cestni dirki v Glasgowu.