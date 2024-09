Gorazd Penko bi namesto z reprezentanco delal z mladimi

V nadaljevanju preberite:

Slovensko žensko kolesarstvo je bilo letos v središču pozornosti tako domače kot svetovne javnosti zaradi odločitve selektorja Gorazda Penka, da v ekipo za olimpijske igre v Parizu uvrsti Urško Pintar in Eugenio Bujak, ne pa Urške Žigart, čeprav je zaročenka Tadeja Pogačarja takrat kazala najboljšo formo. To je potrdila tudi na SP v Zürichu, kjer je bila s 17. mestom v kronometru in 24. na cesti najboljša v naši izbrani vrsti.