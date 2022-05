Hindleyju etapa na Blockhaus, v skupnem vodstvu ostal Lopez

Skupno vodstvo je za 12 sekund obdržal Španec Juan Pedro Lopez (Trek-Segafredo). Jai Hindley (Bora-Hansgrohe), pred dvema letoma skupno drugi na Giru, ni bil ravno najmočnejši na zadnjem vzponu, a je izkoristil taktiziranje Ekvadorca Richarda Carapaza (INEOS Grenadiers), Francoza Romaina Bardeta (Team DSM) in Španca Mikela Lande (Bahrain Victorious).

Kilometer pred koncem je s skupino še treh kolesarjev ujel najmočnejše tri in v šprintu nato s prvega položaja odlično opravil svoje delo za sedmo zmago v karieri in drugo na dirki po Italiji. Portugalec João Almeida (UAE Team Emirates), v etapi je bil peti, se je najbolj približal rožnati majici, ki pa jo je obdržal Lopez. Španec jo je oblekel po četrti etapi na Etno, pred nadaljevanjem Gira pa ima 12 sekund naskoka pred Almeido. V nedeljo je bil Lopez vpleten v neljubi dogodek, ko je na zadnjem vzponu po prerivanju za položaj na cesti proti Nizozemcu Samu Oomenu (Jumbo Visma) zalučal bidon. Za to početje se je po dirki opravičil, a ga bržčas čaka kazen organizatorjev.

Za zdaj pa ostaja vodilni v skupnem seštevku. Tretji je Bardet s 14 sekundami zaostanka. Še sekundo več zaostaja Carapaz. Bardet in Carapaz sta za Hindleyjem zasedla preostali mesti na odru za zmagovalce. Hindley je z etapno zmago in bonifikacijskimi sekundami zdaj skupno peti z 20 sekundami zaostanka. Med favoriti je slab dan ujel nekoliko načeti Simon Yates (BikeExchange-Jayco), ki ima od vzpona na Etno težave s kolenom. Hitro je popustil na Blockhausu in precej zaostal. V cilj je pripeljal kar 11:15 minute za zmagovalcem na 34. mestu in izgubil možnosti za skupno zmago.

Najprej le za preživetje, nato je vzel zmago

Edini preostali Slovenec na dirki Domen Novak (Bahrain Victorious) je dolgo opravljal vlogo pomočnika Landi, na koncu pa je razumljivo popustil in zasedel 41. mesto z zaostankom 15:36 minute.

»Nisem ravno pričakoval zmage. Na zadnjem vzponu sem bil že v velikih težavah. Moral sem kar najbolje preživeti. Na koncu sem vedel, da po zadnjem ovinku prihaja krajša ravnina. Želel sem biti na čelu in dati vse od sebe do ciljne črte. Zdaj pa sem tukaj,« je v prvi izjavi po dirki dejal nasmejani 26-letni Avstralec Hindley. »Zelo trdo sem garal, da sem se po slabšem letu 2021 vrnil v boljšo formo za Giro. Trenutno sem brez besed, to je izjemno,« je še dodal.

»Težko se je sprijazniti z drugim mestom po sprintu tako majhne skupine. V zadnjem ovinku sem napravil napako. Nisem želel narekovati ritma na vzponu, saj sem vedel, da moram nekaj moči prihraniti za zaključni sprint. V ospredju prav tako nismo najbolje sodelovali, vsak je bil na meji. Škoda, saj se ti tako lepa priložnost za zmago ne ponudi vsak dan,« pa je po koncu dejal drugouvrščeni Bardet.

V ponedeljek bo na Giru prost dan, v torek pa bo na vrsti razgibana deseta etapa od Pescare do Jesija (196 km).