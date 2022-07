Pogačar napadel, Roglič odpadel

Spremljamo v živo

13:16

Rogličeva skupina zaostaja že za 2 minuti, do cilja je 166 km.

13:12

Zdaj nam je režiser pokazal portret Rogliča. Ni na počitku, Roglič trpi! Po grimasah sodeč so poškodbe izstavile račun ...

13:10

Jumbo Visma je danes očitno Rogliču odobrila počitek. Nujno bo potreben za pomoč v Pirenejih.

13:08

Roglič je v skupini s 35. koelsarji, ki za pelotonom zaostajajo že 1:20. Thomas se je preselil k rumeni majici. Mezgec je ostal z Rogličem.

13:05

Roglič in Thomas sta 55 sekund za rumeno majico. Tudi Yates je zraven ...

13:02

Neilson Powless prvi čez prvi gorski cilj, Chris Juul Jensen je še z njim, potem pa peloton, Roglič je povsem na repu skupaj s Saganom.

13:00



12:55

Jonas je Tadeja hitro pokril, napad se je izjalovil. Zakaj je napadel že tako zgodaj? Danes bo še zanimiva sobota!

12:53

Pogačar je napadel!

12:49

Dani Martinez je danes napadalen. On je velik dolžnik na letošnjem Touru.

12:45

18 kolesarjev ima 15 sekund prednosti. Nihče ni nevaren rumeni majici.

12:43

Kolesarji se bodo poleg izjemne vročine spopadli tudi s petimi kategoriziranimi vzponi, med njimi bo najtežji zadnji na Croix Neuve, po vrhu katerega bosta do cilja še slaba dva ravninska kilometra. Današnja etapa se je začela v Saint-Etiennu ob 12.25, organizatorji pa najboljše v cilju pričakujejo nekaj po 17. uri.



12:39

Velika ubežn skupina se zbira.

12:36

14. etapa se je končno začela! Skok na skok rečejo kolesarji napadom, ki se vrstijo ...

12:35



12:31

Danes bodo baroudeurji hitreje v begu, ker je že kmalu po štartu klanec dolg 8 km.

12:27

Se strinjamo ...



12:22

Zaprta vožnja je dolga 8 km.

12:20

Baroudeurji imajo spet delovno soboto:



12:15

Rumena majica je v nevarnosti, če se kolesarji Ineosa in UAE moštva odločijo ne čakati Pirenejev, ki so na vrsti od srede naprej. Izkušnje iz preteklih let pravijo, da bodo odločili zadnji klanci na dirki, če ne celo zadnji kronometer, ki je dolg kar 40 kilometrov. Ampak, izkušnje tudi razlagajo, da je v lovu na rumeno majico Tadej Pogačar prvi v vrsti. Njegov zaostanek je velik, 2:20, ki jih bo težko nadoknaditi, saj jih ima Jonas Vingegaard, ki pa letos ni pokazal niti metra slabosti.

12:10

Vmes so še štirje gorski cilji 3. kategorije, en leteči cilj. Na papirju piše, da je hribovita, vendar z 3441-višinskimi metri je na cesti zagotovo med gorske.

12:05

