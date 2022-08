Ineos in Richard Carapaz v novi sezoni vsak svojo pot

Olimpijskega prvaka v cestni preizkušnji Richarda Carapaza so mediji že dlje časa povezovali z odhodom iz vrst Ineos Grenadiers. Devetindvajsetletnik je z novim moštvom podpisal triletno pogodbo. Carapaz velja za enega najboljših kolesarjev zadnjega obdobja. V karieri je osvojil dirko po Italiji leta 2019, ko je bil slovenski as Primož Roglič tretji. Letos je bil na Giru drugi. Tudi na dirki po Franciji in Španiji je stal na stopničkah, lani je bil tretji na Touru za Slovencem Tadejem Pogačarjem in Dancem Jonasom Vingegaardom, predlani pa je na Vuelti v tesnem obračunu zaostal le za Rogličem.

Lani je na olimpijskih igrah v Tokiu po samostojnem napadu v zaključku dirke slavil pred srebrnim Belgijcem Woutom Van Aertom in bronastim Pogačarjem. V poklicni karieri, ki se je začela leta 2017, je aktualni ekvadorski državni prvak v vožnji na čas dobil 14 dirk. Med elito je poleg Ineosa (2020-2022) zastopal še barve Movistarja (2016-2019). Kariero je začel pri kolumbijski ekipi Strongman-Campagnolo Wilier.

»Ko osvojiš eno stvar, si to želiš ponoviti. Še vedno obstajajo cilji, ki jih nisem dosegel. Rad bi zmagal na še kakšni tritedenski pentlji, življenjski cilj pa ostaja dobiti dirko po Franciji. Vem, da je to mogoče, zavedam se svojega potenciala,« je za spletno stran ekipe EF Education EasyPost dejal 29-letnik.

Drevi se bo pojavil na štartu dirke po Španiji, na kateri bo eden glavnih Rogličevih tekmecev v boju za skupno zmago.