Italijanski Tour se nadaljuje z najdaljšo etapo na dirki

Letošnji Tour se je začel z dvema zelo zahtevnima hribovitima etapama, nadaljuje pa se za najdaljšo na dirki. Jutri pa sledi četrta, ki sodi med najtežje gorske etape na 111. Touru.

Mnogi so prepričani, da bo po jutrišnji etapi že zelo dobro znano, kdo so glavni kandidati za stopničke v Nici. Nekateri strokovnjaki so celo prepričani, da bo konec Toura že po jutrišnji etapi.

Takih namigovanj smo vajeni, današnja etapa pa bo zelo zanimiva, ker bomo lahko videli, koliko moči je sploh še ostalo specialistom za sprint po dveh tako težkih uvodnih etapah.

Tretja etapa naj bi bila sprinterska, Padsko nižino bodo prečkali od vzhoda proti zahodu. Čeprav ima tri kategorizirane klance, vendar vsi sodijo v 4. kategorijo, naj ne bi predstavljali prehude ovire za sprinterje. Ampak, kar smo videli na prvih dveh, je jasno, da bodo imeli težave s kilometrino, vročino in utrujenostjo. Organizator letos res ni prizanesljiv do kolesarjev.

Trasa najdaljše etape na 111. Touru Foto Letour.fr

