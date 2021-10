Jubilejna 60. zmaga za Rogliča

Slovenski kolesarski as Primož Roglič je prišel še do svoje jubilejne, 60. zmage v sicer kratki profesionalni karieri. Kolesar Jumbo-Visme je dobil 102. izvedbo najstarejše enodnevne klasike, 199 kilometrov dolgo dirko Milano-Torino, ki se je končala s 4,9 km dolgim vzponom na Supergo.



Olimpijski prvak v kronometru je na vzponu za 12 sekund premagal Britanca Adama Yatesa, tretje mesto pa je v zadnjih metrih izgubil Tadej Pogačar, prehitel ga je njegov bodoči klubski kolega pri ekipi UAE Emirates, Portugalec Joao Almeida. Tretji slovenski predstavnik Jan Polanc je zasedel 52. mesto, zaostal je štiri minute in 58 sekund.

Naročite se na e-novice iz športa: E-poštni naslov Pošlji

Komentarji: