Kako so tekmovali Pogačar, Roglič, Mezgec, Tratnik in Mohorič

Slovenski kolesarji Tadej Pogačar (UAE Team Emirates), Jan Tratnik, Matej Mohorič (oba Bahrain-Victorious) in Luka Mezgec (BikeExchange) so končali dirko po Franciji, medtem ko je moral Primož Roglič (Jumbo-Visma) zaradi posledic padca v peti etapi še drugič zapovrstjo predčasno končati Tour, tokrat po 15. etapi.

V odsotnosti 32-letnega Kisovčana je bila slovenska pozornost usmerjena v Pogačarja, ki pa je moral po dveh zmagah v letu 2020 in 2021 tokrat priznati premoč enemu kolesarju na Touru. Zmaga je po brezhibnih predstavah v gorah pripadla Dancu Jonasu Vingegaardu, ki je po 11. etapi oblekel rumeno majico in nato prednost zadržal in še oplemenitil do Pariza.

Pogačar je na drugem mestu na koncu za Dancem zaostal 2:43 minute. V letošnji 109. izdaji dirke po Franciji je slavil tri etapne zmage. Tokrat je brez nje ostal Mohorič, ki je zagotovo pričakoval vsaj kakšen uspešen beg in boj za slavo med ubežniki. Tudi njegovemu moštvenemu kolegu Tratniku se ni uspelo prebiti v beg, a je bil zanj nastop na Touru bolj nekakšna "kompenzacija" za hiter odstop na Giru, kjer si je že v prvi etapi zlomil zapestje.

Mezgec je uspešno opravljal vlogo pomočnika obema kapetanoma, Nizozemcu Dylanu Groenewegnu in Avstralcu Michaelu Matthewsu. Oba sta slavila po eno etapno zmago, zaradi česar se lahko Mezgec vendarle z nasmeškom poda v domovino in priprave na zadnji del sezone.

Spet pa je razočaran in potolčen francosko pentljo zapustil Roglič. Slednji v zadnjih dveh izdajah ni imel sreče s padci, ob zmagi Vingegaarda pa se mu tudi za prihodnje izvedbe največje dirke na svetu ne obeta najboljši status. Obenem pa bo zaradi morebitne hujše poškodbe moral izpustiti tudi nastop na Vuelti, na kateri bi lovil četrti zaporedno zmago.

Tadej Pogačar FOTO: Christian Hartmann/Reuters

Uvrstitve Tadeja Pogačarja po posameznih etapah:

Etapa Razdalja Trasa V etapi Skupno Vodilni

1. 13,2 km **** 3. (+0:07) 3. (+0.07) Y. Lampaert

2. 202,2 km * 152. (+0:00) 3. (+0:08) W. van Aert

3. 182 km * 26. (+0:00) 3. (+0:14) W. van Aert

4. 171,5 km ** 26. (+0:08) 3. (+0:32) W. van Aert

5. 157 km * 7. (+0:51) 4. (+0:19) W. van Aert

6. 219,9 km ** 1. 1.

7. 176,3 km *** 1. 1.

8. 186,3 km ** 3. (+0:00) 1.

9. 192,9 km *** 5. (+0:49) 1.

10. 148,1 km ** 20. (+8:54) 1.

11. 151,7 km *** 7. (+2:51) 3. (+2:22) J. Vingegaard

12. 165,1 km *** 5. (+3:23) 2. (+2:22) J. Vingegaard

13. 192,6 km * 12. (+0:00) 2. (+2:22) J. Vingegaard

14. 192,5 km ** 23. (+12:34) 2. (+2:22) J. Vingegaard

15. 202,5 km * 12. (+0:00) 2. (+2:22) J. Vingegaard

16. 178,5 km ** 16. (+5:54) 2. (+2:22) J. Vingegaard

17. 129,7 km *** 1. 2. (+2:18) J. Vingegaard

18. 143,2 km *** 2. (+1:04) 2. (+3:26) J. Vingegaard

19. 188,3 km * 5. (+0:01) 2. (+3:26) J. Vingegaard

20. 40,7 km **** 3. (+0:27) 2. (+3:34) J. Vingegaard

21. 115,6 km * 20. (+0:00) 2. (+2:43) J. Vingegaard

Jan Tratnik FOTO: Anne-christine Poujoulat/AFP

Uvrstitve Jana Tratnika po posameznih etapah:

Etapa Razdalja Trasa V etapi Skupno Vodilni

1. 13,2 km **** 16. (+0:25) 16. (+0.25) Y. Lampaert

2. 202,2 km * 144. (+0:00) 15. (+0:26) W. van Aert

3. 182 km * 155. (+3:12) 149. (+3:44) W. van Aert

4. 171,5 km ** 157. (+5:25) 159. (+9:19) W. van Aert

5. 157 km * 132. (+9:24) 151. (+17:39) W. van Aert

6. 219,9 km ** 122. (+7:28) 148. (+24:58) T. Pogačar

7. 176,3 km *** 72. (+7:50) 121. (+32:58) T. Pogačar

8. 186,3 km ** 84. (+4:17) 113. (+37:19) T. Pogačar

9. 192,9 km *** 62. (+16:02) 92. (+52:32) T. Pogačar

10. 148,1 km ** 71. (+11:09) 80. (+54:47) T. Pogačar

11. 151,7 km *** 90. (+30:37) 82. (+1:24:55) J. Vingegaard

12. 165,1 km *** 96. (+28:58) 82. (+1:50:30) J. Vingegaard

13. 192,6 km * 77. (+6:11) 76. (+1:50:56) J. Vingegaard

14. 192,5 km ** 112. (+24:23) 81. (+2:02:45) J. Vingegaard

15. 202,5 km * 84. (+1:27) 76. (+2:04:12) J. Vingegaard

16. 178,5 km ** 134. (+31:21) 76. (+2:29:39) J. Vingegaard

17. 129,7 km *** 78. (+25:23) 78. (+2:55:08) J. Vingegaard

18. 143,2 km *** 124. (+35:41) 78. (+3:30:59) J. Vingegaard

19. 188,3 km * 96. (+3:06) 76. (+3:34:04) J. Vingegaard

20. 40,7 km **** 10. (+1:48) 73. (+3:35:33) J. Vingegaard

21. 115,6 km * 121. (+2:49) 72. (+3:37:31) J. Vingegaard

Matej Mohorič FOTO: Anne-christine Poujoulat/AFP

Uvrstitve Mateja Mohoriča po posameznih etapah:

Etapa Razdalja Trasa V etapi Skupno Vodilni

1. 13,2 km **** 31. (+0:43) 31. (+0.43) Y. Lampaert

2. 202,2 km * 58. (+0:00) 30. (+0:44) W. van Aert

3. 182 km * 100. (+0:39) 65. (+1:29) W. van Aert

4. 171,5 km ** 161. (+5:25) 140. (+7:04) W. van Aert

5. 157 km * 35. (+1:04) 94. (+7:04) W. van Aert

6. 219,9 km ** 75. (+5:23) 79. (+12:18) T. Pogačar

7. 176,3 km *** 59. (+7:01) 63. (+19:29) T. Pogačar

8. 186,3 km ** 98. (+4:58) 66. (+24:31) T. Pogačar

9. 192,9 km *** 137. (+27:35) 88. (+51:17) T. Pogačar

10. 148,1 km ** 91. (+15:04) 83. (+57:27) T. Pogačar

11. 151,7 km *** 85. (+30:32) 84. (+1:27:30) J. Vingegaard

12. 165,1 km *** 111. (+30:48) 84. (+1:54:55) J. Vingegaard

13. 192,6 km * 93. (+6:17) 81. (+1:55:27) J. Vingegaard

14. 192,5 km ** 120. (+24:26) 86. (+2:07:19) J. Vingegaard

15. 202,5 km * 69. (+0:36) 80. (+2:07:55) J. Vingegaard

16. 178,5 km ** 114. (+31:21) 79. (+2:33:22) J. Vingegaard

17. 129,7 km *** 124. (+32:03) 84. (+3:05:31) J. Vingegaard

18. 143,2 km *** 130. (+36:25) 85. (+3:42:06) J. Vingegaard

19. 188,3 km * 112. (+6:09) 89. (+3:48:14) J. Vingegaard

20. 40,7 km **** 67. (+5:30) 89. (+3:53:25) J. Vingegaard

21. 115,6 km * 57. (+0:23) 86. (+3:52:57) J. Vingegaard

Luka Mezgec FOTO: Annegret Hilse/Reuters

Uvrstitve Luke Mezgeca po posameznih etapah:

Etapa Razdalja Trasa V etapi Skupno Vodilni

1. 13,2 km **** 143. (+1:34) 143. (+1:34) Y. Lampaert

2. 202,2 km * 47. (+0:00) 138. (+1:35) W. van Aert

3. 182 km * 84. (+0:23) 114. (+2:04) W. van Aert

4. 171,5 km ** 43. (+0:08) 82. (+2:22) W. van Aert

5. 157 km * 44. (+1:04) 41. (+2:22) W. van Aert

6. 219,9 km ** 62. (+3:48) 47. (+6:01) T. Pogačar

7. 176,3 km *** 150. (+16:59) 81. (+23:10) T. Pogačar

8. 186,3 km ** 97. (+4:58) 81. (+28:12) T. Pogačar

9. 192,9 km *** 136. (+27:35) 97. (+54:58) T. Pogačar

10. 148,1 km ** 145. (+26:22) 109. (+1:12:26) T. Pogačar

11. 151,7 km *** 136. (+37:23) 113. (+1:49:20) J. Vingegaard

12. 165,1 km *** 146. (+36:19) 119. (+2:22:16) J. Vingegaard

13. 192,6 km * 92. (+6:17) 116. (+2:22:48) J. Vingegaard

14. 192,5 km ** 119. (+24:26) 118. (+2:34:40) J. Vingegaard

15. 202,5 km * 71. (+0:36) 107. (+2:35:16) J. Vingegaard

16. 178,5 km ** 137. (+32:21) 107. (+3:00:43) J. Vingegaard

17. 129,7 km *** 123. (+32:03) 107. (+3:32:52) J. Vingegaard

18. 143,2 km *** 126. (+36:25) 106. (+4:09:27) J. Vingegaard

19. 188,3 km * 9. (+0:01) 104. (+4:09:27) J. Vingegaard

20. 40,7 km **** 126. (+7:56) 103. (+4:17:04) J. Vingegaard

21. 115,6 km * 28. (+0:00) 101. (+4:16:13) J. Vingegaard

Primož Roglič FOTO: Christian Hartmann/AFP

Uvrstitve Primoža Rogliča po posameznih etapah:

Etapa Razdalja Trasa V etapi Skupno Vodilni

1. 13,2 km **** 8. (+0:16) 8. (+0.16) Y. Lampaert

2. 202,2 km * 38. (+0:00) 8. (+0:17) W. van Aert

3. 182 km * 51. (+0:00) 7. (+0:23) W. van Aert

4. 171,5 km ** 55. (+0:08) 7. (+0:41) W. van Aert

5. 157 km * 61. (+2:59) 44. (+2:36) W. van Aert

6. 219,9 km ** 9. (+0:00) 28. (+2:27) T. Pogačar

7. 176,3 km *** 3. (+0:12) 13. (+2:45) T. Pogačar

8. 186,3 km ** 14. (+0:00) 13. (+2:49) T. Pogačar

9. 192,9 km *** 14. (+0:52) 11. (+2:52) T. Pogačar

10. 148,1 km ** 28. (+8:54) 13. (+2:52) T. Pogačar

11. 151,7 km *** 20. (+11:31) 14. (+13:54) J. Vingegaard

12. 165,1 km *** 27. (+11:06) 15. (+21:37) J. Vingegaard

13. 192,6 km * 58. (+5:58) 15. (+21:50) J. Vingegaard

14. 192,5 km ** 113. (+24:23) 21. (+33:39) J. Vingegaard

15. 202,5 km * odstop

**** - kronometer

*** - gorska etapa

** - razgibana etapa

* - ravninska etapa