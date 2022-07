Tadej je še številka ena, Primož naj zamenja okolje

V nadaljevanju preberite:

Nisem toliko presenečen, nad tem, da Tadej Pogačar ni zmagal, po svoje sem žalosten, da so se uresničile moje zle slutnje. Tadej se je preveč kazal v ospredju od začetka dirke. Tudi za usodno etapo z vzponom na Granon bi izbral drugačno taktiko. Bil je sam proti Primožu Rogliču in Jonasu Vingegaardu in če bi hotel zmagati, bi moral iz igre izločiti enega tekmeca. Več bi moral tvegati in Rogliču pustiti, da se odpelje, lahko bi ga nadziral na daljavo, z narekovanjem tempa, tako pa je s pokrivanjem skokov porabil preveč moči.