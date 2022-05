Kolesarski romarji praznovali veliki petek

Slovenski kolesarski romarji so imeli danes veliki petek. V Posočju je gostovala 19. etapa Gira d'Italia in nihče med njimi, ki kaj da nase, ni smel manjkati. Kdor pa je izpustil dobrih 36 kilometrov dirkanja, ki je tokrat potekalo po slovenskih cestah, je zamudil izjemen praznik. Učja, Žaga, Kobarid, Livek in vsi kraji vmes so se odeli v rožnate barve največje italijanske dirke, navijalo, predvsem pa pedala vrtelo je staro in mlado.

Kolesarski fenomen pri nas še zdaleč nista samo Tadej Pogačar in Primož Roglič, ki bosta julija spet velika tekmeca na Touru. Čeprav ju ni v karavani letošnjega Gira, so bili danes Slovenci nori nanj. Za številne se je kolesarski dan začel že dosti pred 15. uro, ko je karavana Gira na Učji prečkala italijansko-slovensko mejo. Številni so se v zgodnjih jutranjih urah iz različnih koncev Slovenije v Posočje podali na lastni pogon, Gorenjci in Ljubljančani s(m)o večinoma ubrali »bližnjico« čez Škofjo Loko, Železnike in Petrovo Brdo do Mosta na Soči.

Med njimi je bil tudi slovenski prvak Matej Mohorič, ki je zamujal na zmenek z navijači na Liveku, na katerega bi se moral začeti vzpenjati ob 11. uri. Pa so kazalci kazali že nekaj minut več, ko je v Grahovem ob Bači prehiteval skupine zadihanih rekreativcev. Če bi bila to dirka, bi ga morali diskvalificirati, zvezdnik ekipe Bahrain Victorious je poganjal v zavetrju spremljevalnega avtomobila svojega matičnega kranjskega kluba. Kar je lepo pozdravil vse, mimo katerih je odbrzel, smo mu odpustili prekršek.

Preden smo se spustili do Mosta na Soči je izginil z obzorja, zato pa je bila to prava vstopna točka v svet Gira. Od tu so se proti Kobaridu valile gruče kolesarjev vseh starosti in oblik. To je veljalo tudi za njihova prevozna sredstva. Videti je bilo vse od specialk za petmestne evrske vsote, gorska, električna, otroška kolesa.

FOTO: Dejan Javornik

Pravljična kulisa

Vsi so želeli videti tekmovalce na Giru, nekateri so za to prekolesarili več kot 100 kilometrov, čeprav na njem od slovenskih profesionalcev nastopa samo Domen Novak. Moral bi tudi Jan Tratnik, Idrijčan, ki bi bil danes gotovo med najbolj motiviranimi v karavani, da bi si pred domačimi navijači prikolesaril vrhunski rezultat. Vendar je Giro končal, še preden se je dobro začel, v 1. etapi si je zlomil zapestje. Navadnega smrtnika bi to najbolj zaustavilo za nekaj mesecev, na pa trdoživega »Syuka«, ki je danes navijače pozdravil po treningu skozi Posočje.

»Skočil sem pogledat, kako je na Vršiču. Seveda sem razočaran, ker me ni na dirki, vendar je bil odstop neizbežen, bolečina je bila prehuda. Zaradi tega nisem jokal, temveč predvsem razmišljam o tem, kako bi se vrnil še močnejši. Na Giro pa sem tokrat prišel navijat za vse kolesarje, še najbolj pa za moštvenega kolega Domna Novaka,« je v Kobaridu, kjer se je ob ozkih cestah zbralo več tisoč ljudi, povedal Tratnik.

FOTO: Dejan Javornik

Prava navijaška katedrala pa je bil vzpon na Livek in naprej na Kolovrat. Kolesarski gledalci po svetu, pa tudi številni slovenski ljubiteljski kolesarji so danes prvič spoznali teh 10 kilometrov strmega asfalta, ki močno dvigne srčni utrip, a nudi tudi izjemne razglede.

Na prelazu Solarji se je Giro, ki je že lani gostoval v Goriških brdih in Novi Gorici, poslovil od Slovenije. Karavana se je odpeljala proti Stari gori nad Čedadom, kjer je etapno zmago slavil Nizozemec Koen Bouwman, rožnato majico vodilnega pa je ubranil Ekvadorec Richard Carapaz.

V spominu pa bo gotovo ostala posoška pravljična kulisa z izjemnim navijaškim ozračjem ter malodane že poletnim sončnim dnem. Ravno ob pravem času, ko so bile nanj usmerjene kamere Eurosporta. Čas za bilance, ali je bilo ob posoških cestah 30.000 ali 40.000 navijačev, in kolikokrat se bo povrnil vložek 150.000 evrov, kolikor je stalo gostovanje Gira v treh posoških občinah, še pride. Brez dvoma je bilo spet izjemno doživetje in kolesarki romarji že iščejo nova. Ne bo treba dolgi čakati, čez dobra dva tedna se bo začela dirka po Sloveniji s precej močnejšo domačo in svetovno zasedbo, Tadejem Pogačarjem, Matejem Mohoričem …

