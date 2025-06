Kolesarska dirka po Dofineji je zadnja etapna dirka za glavne zvezdnike pred slavno dirko po Franciji. Letos so se srečali trije glavni kandidati za osvojitev rumene majice: to so kolesarski asi Tadej Pogačar, Jonas Vingegaard in Remco Evenepoel.

Od velike četverice manjka le Primož Roglič, ki se po odstopu z dirke po Italiji pripravlja na višini.

Spremljamo vse etape, preverite trase, profile etap, na voljo tudi rezultati v živo.