Kraljevska, 15. etapa je dolga 150 kilometrov med Martosom smučiščem Sierra Nevada. Že v prvem delu je Puerto de Castillo, klanec 3. kategorije, potem pa dolga priprava na zaključna dva vzpona. Prvih 90 kilometrov lahko poimenujemo kot zatišje pred nevihto.

Kraljevska etapa se začne v Granadi, kjer je edini leteči cilj. Kolesarili bodo pod Mulhacenom (3478 m), najvišjim vrhom na Iberskem polotoku. Vzpon na drugi kategorizirani klanec se začne v Monachilu. Alto del Purche, klanec je dolg 9,1 kilometra s povprečnim naklonom 7,6 odstotka, prvi trije kilometri so izjemno težki, prav tako zaključni metri tega klanca. Po vzponu sledi spust v Pinos Genila, potem se ponovno začnejo vzpenjati na Alto de Hazallanas, klanec je dolg 7,3 kilometra, povprečen naklon je 9,8-odstoten.

Cesta se na vrhu ne spušča, ampak se nadaljuje na vzpon v Sierro Nevado, smučišče, ki leži na 2510-metrih nad morjem. Primož Roglič večino svojih višinskih priprav izvaja ravno v Sierri Nevadi. Kraljevska etapa s ciljem na Rogličevi »hišni gori.« Zadnji del klanca se imenuje Alto Hoya de la Mora, dolg je 12 kilometrov, povprečen naklon je 6,8-odstoten, povzpeli se bodo še za 817 višinskih metrov. Višinskih metrov na današnji etapi je 4018!

Klanec na Sierro Nevado dobro pozna večina kolesarjev v pelotonu. Posebej pri srcu je Rogliču, ki je večkrat izjavil, da bi ga lahko prevozil že kar v miže. Tudi Miguel Angel Lopez je navdušen nad Sierro Nevado, saj je na tej cesti slavil etapno zmago na Vuelti leta 2017.

Remco Evenepoel je pokazal svojo ranljivost. FOTO: Jorge Guerrero Afp

Včeraj smo videli, da je ranljiv tudi »vesoljec Remco.« Roglič je napadel 4 kilometre pred ciljem in proti Remcu pridobil 48 sekund prednosti. Iz zaostanka 2:41 je prišel do 1:49. Zaostanek je še vedno zajeten, ampak danes je kraljevska etapa in Roglič bo zagotovo še poskušal z napadi. Vrstni red med deseterico se je po včerajšnji etapi precej premešal. Moštvo Ineos Grenadier ima še vedno dva kolesarja med desetimi, prav tako Hauptmanov UAE. Zagotovo se ne bodo kar sprijaznili z doseženim. Jan Polanc je iz 9. mesta padel na 12.

15. kraljevska etapa. FOTO: Arhiv Delo/Gm Igd

S spremljanjem v živo začnemo ob 15. uri