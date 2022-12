Krona v Parizu bo leta 2023 spet Pogačarjeva

V nadaljevanju preberite:

Navadni smrtniki se bodo v naslednjih tednih prepustili radostim veselega decembra, vrhunski kolesarji pa se bodo od starega leta poslavljali precej bolj delavno. Zanje se te dni pravzaprav že začenja sezona 2023. Večina ekip svetovne serije se bo prihodnji teden zbrala na pripravah v Španiji, tudi zasedba UAE številke ena na svetu Tadeja Pogačarja. Preden zavihata rokave v Alicanteju, smo se pogovorili z njegovim trenerjem Iñigom San Millanom. Baskovski strokovnjak, ki deluje tudi kot predavatelj in raziskovalec v boju proti diabetesu, raku in kardio-metabolnim boleznim na univerzi v Kolaradu v ZDA, je potegnil črto pod leto 2022 in oznanil, da se bo slovenski kralj Toura vrnil na letos izgubljeni francoski prestol.